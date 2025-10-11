Westerwälder Dorf möchte Ruhe So ist die Lage in dem Ort, der tyrannisiert wird 11.10.2025, 09:00 Uhr

i Am Amtsgericht Westerburg ist eine 33-jährige Frau zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil sie wiederholt in ihrem Wohnort Straftaten beging. Dagegen hat die Frau Berufung eingelegt. Die Bewohner des Dorfes hoffen dennoch auf einen baldigen juristischen Schlussstrich. Angela Baumeier

Wie es sich lebt in einer Gemeinde, die mit einer „Tyrannin“ unter den Einwohnern klarkommen muss, das haben wir von dem Ortsbürgermeister erfragt. Auch er wurde von der Frau bereits bedroht.

Die Nachricht, dass die Frau, die am Amtsgericht Westerburg zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, gegen das Urteil Berufung eingelegt hat, macht in ihrem Wohnort die Runde und sorgt für Gesprächsstoff. Kein Wunder, hat sie doch in eben diesem Ort immer wieder diverse Straftaten begangen, die Mitbewohner tyrannisiert (wir haben berichtet).







