Wie es sich lebt in einer Gemeinde, die mit einer „Tyrannin“ unter den Einwohnern klarkommen muss, das haben wir von dem Ortsbürgermeister erfragt. Auch er wurde von der Frau bereits bedroht.
Lesezeit 2 Minuten
Die Nachricht, dass die Frau, die am Amtsgericht Westerburg zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, gegen das Urteil Berufung eingelegt hat, macht in ihrem Wohnort die Runde und sorgt für Gesprächsstoff. Kein Wunder, hat sie doch in eben diesem Ort immer wieder diverse Straftaten begangen, die Mitbewohner tyrannisiert (wir haben berichtet).