10.000 Euro für kranke Kinderherzen, 2000 Euro für den behindertengerechten Umbau eines Badezimmers und 2000 Euro für den Verschönerungsverein Heuchelheim. Insgesamt 14.000 Euro an Spendengeldern überreichte die Mayler gGmbH am vergangenen Donnerstag. Das Geld stammte aus dem Erlös des Mayler, einem Apfelwein-Charity-Festival in Heuchelheim, das 2024 zum ersten Mal ausgerichtet wurde. 150 Euro stammten aus dem Verkauf von Glitzer-Tattoos, die Leonie Schardt auf der Kirmes in Heuchelheim verkauft hatte.

Der Verein „Kleine-Herzen-Westerwald“ aus Höhn erhielt 10.000 Euro. Er wurde 2008 von Günter Mies gegründet. Anlass für die Vereinsgründung war seine Enkeltochter Elisabeth, die mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen war. Der gemeinnützige Verein fördert Forschung und Lehre in der Kinderherzchirurgie und -kardiologie und bezuschusst Herzoperationen bei Kindern sowie Jugendlichen. Zudem werden Kliniken finanziell bei der Ausstattung und bei der Beschaffung von Geräten unterstützt.

Alle zwei Jahre Benefizgala im Stöffelpark

Neben der finanziellen Unterstützung fungiert der Verein auch als Ansprechpartner und Berater für betroffene Kinder und deren Angehörigen. Um Spendengelder zu sammeln, veranstaltet der Verein alle zwei Jahre eine Benefizgala im Stöffelpark Enspel. Darüber hinaus werden jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt selbst gemachte Waren verkauft. Den symbolischen Scheck nahmen Elisabeth Trompeter und Henry Weber entgegen. „Wir wissen noch nicht, wofür wir es konkret verwenden werden“, sagte Elisabeth Trompeter.

Weitere 2000 Euro wurden an diesem Abend den Eltern von Myla Hannappel aus Dreikirchen überreicht. Das achtjährige Mädchen sitzt nach einer Hirnoperation aufgrund eines Hirntumors im Rollstuhl und muss alles von Grund auf neu lernen, wie Sprechen und Gehen. Das Geld benötigt die Familie für den Umbau eines behindertengerechten Badezimmers. Die Freude war den Eltern bei der Übergabe deutlich anzusehen.

i Alle Vertreter der Spende-Empfänger auf einem Foto. Mariam Nasiripour

Der dritte Empfänger war der Verschönerungsverein Heuchelheim. Der Verein hat vor einiger Zeit das Dach seines Vereinshauses saniert. Die gespendeten 2000 Euro sollen für diesen Zweck eingesetzt werden. Den symbolischen Scheck nahm Georg Wittayer entgegen.

Das Mayler Festival fand zum ersten Mal im Mai 2024 statt. Es war aus einer Idee von fünf Freunden entstanden, die zusammen Apfelwein keltern wollten. Daraus sei das Festival entstanden, erklärte Johannes Schardt, einer der Organisatoren. Das Motto der Veranstaltung „Trinke Apfelwein und tue Gutes!“. Der Erlös aus dem jährlichen Event soll regionalen Organisatoren und Vereinen zugutekommen, so die Veranstalter. „Ohne Sponsoren wäre das nicht möglich“, betonte Schardt. Denn erst dann sei die Ausrichtung des Festivals möglich, bei dem die Spendengelder für den guten Zweck gesammelt werden. Im vergangenen Jahr gingen 10.000 Euro an die Bärenherz Stiftung.