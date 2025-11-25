Doch kein dreister Diebstahl So hat sich Heizöl-Vorfall in Sessenhausen aufgeklärt 25.11.2025, 20:00 Uhr

i Der vermeintliche Diebstahl von 3580 Litern Heizöl in Sessenhausen hat sich als Missverständnis herausgestellt. Jens Büttner. picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH

Wer hat in Sessenhausen 3580 Liter Heizöl geklaut? Diese Frage beschäftigte nicht nur in dem kleinen Westerwald-Ort viele Menschen. Nun stellt sich heraus: Es liegt gar keine Straftat vor, sondern offenbar ein dummes Missverständnis.

Tagelang haben im 865-Einwohner-Ort Sessenhausen und darüber hinaus viele gerätselt: Wie konnte es Kriminellen gelingen, völlig unbemerkt 3580 Liter Heizöl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße zu entwenden? Nun ergibt sich laut Polizeiinspektion Montabaur eine überraschende Wendung: Den vermeintlichen Diebstahl hat es nie gegeben.







