Die ersten Wochen in Bildern
So hat Lamm Hans Werner Ostern gefeiert
Glücklich in einem Meer aus gelben Narzissen: So hat Hans Werner Ostern gefeiert.
Glücklich in einem Meer aus gelben Narzissen: So hat Hans Werner Ostern gefeiert.
Caroline Raymann

Hans Werner aus Marienrachdorf hat mit seiner Menschenfamilie ein schönes Osterfest verbracht. Für das Lamm gab es sogar eine abgewandelte „Ostereiersuche“ im Garten. Hier geht es zur Bilderstrecke rund um die ersten Wochen seines Lebens.

Lesezeit 2 Minuten
Lamm Hans Werner hat Ostern gemütlich daheim in Marienrachdorf und bei den ihm noch etwas suspekten anderen Schafen verbracht. Caroline Raymann erzählt: „Die Kinder haben für Hans Werner ein Tütchen Kraftfutter im Garten versteckt. Er hat sich fast noch mehr über die Papiertüte gefreut, an der man so schön rumkauen und rascheln kann, als über den Inhalt.

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