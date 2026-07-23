Landratswahl im Westerwald So hat Klaus Lütkefedder die Grünen überzeugt Thorsten Ferdinand 23.07.2026, 19:00 Uhr

i Die Sprecher des Kreisverbands der Grünen (von rechts) Martin Göllnitz, André Butscheike und Alexandra Abresch-Cäsar trafen sich jetzt am Bahnhof in Steinefrenz mit CDU-Landratskandidat Klaus Lütkefedder, um sich inhaltlich auszutauschen. Thorsten Ferdinand

Die Westerwälder Grünen unterstützen bei der Landratswahl am 16. August den CDU-Kandidaten aus der „schwarzen“ Verbandsgemeinde Wallmerod. Diese Entscheidung wirft Fragen auf. Einige davon wurden nun bei einem Ortstermin in Steinefrenz beantwortet.

Bei der anstehenden Landratswahl im Westerwaldkreis empfehlen die Grünen den Kandidaten der CDU, Klaus Lütkefedder. Mit dieser klaren Positionierung hat der Kreisverband unlängst nicht nur viele Stammwähler der Ökopartei überrascht. Grund genug also für die Sprecher des Kreisverbands, diesen Beschluss noch einmal ausführlicher zu erklären.







Artikel teilen

Artikel teilen