Die Westerwälder Grünen unterstützen bei der Landratswahl am 16. August den CDU-Kandidaten aus der „schwarzen“ Verbandsgemeinde Wallmerod. Diese Entscheidung wirft Fragen auf. Einige davon wurden nun bei einem Ortstermin in Steinefrenz beantwortet.
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Bei der anstehenden Landratswahl im Westerwaldkreis empfehlen die Grünen den Kandidaten der CDU, Klaus Lütkefedder. Mit dieser klaren Positionierung hat der Kreisverband unlängst nicht nur viele Stammwähler der Ökopartei überrascht. Grund genug also für die Sprecher des Kreisverbands, diesen Beschluss noch einmal ausführlicher zu erklären.