Explosion in Rennerod So haben Nachbarn die Nacht der Katastrophe erlebt Angela Baumeier 16.07.2026, 07:00 Uhr

i Von der Explosion am Mittwoch in der Holzbachstraße in Rennerod sind auch Nachbarn betroffen. Röder-Moldenhauer

Mitten in Rennerod, nahe der B54 und von Nachbarhäusern umgeben: So liegt das Haus, das früh am Mittwoch durch eine Explosion teilweise zerstört und dessen Bewohner schwer verletzt wurde. Nachbarn berichten, wie sie das Unglück erlebt haben.

Ein riesiger Knall, dann seien Glassplitter um seine Beine geflogen, beschreibt ein Mann den Moment der Explosion, die das Wohnhaus in der Holzbachstraße von Rennerod am Mittwoch gegen 1.40 Uhr zerriss. Er ist ein unmittelbarer Nachbar dieses Gebäudes und am Tag darauf von dem Geschehen noch sichtbar schockiert, das auch in seinem Garten viele Spuren hinterließ.







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