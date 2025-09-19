Was Hunde lernen, hängt stark davon ab, welche Motivation sie dabei verspüren. Der 87-jährige Hundeerzieher Jörg Denzin aus Niedererbach erklärt, weshalb die soziale Führungskompetenz des Halters die stärkste Antriebskraft für den Hund darstellt.
Lesezeit 2 Minuten
Hunde lernen ununterbrochen – 24 Stunden am Tag. Selbst im Schlaf verarbeitet ihr Gehirn das Erlebte. Deshalb ist es entscheidend, ihnen die richtigen Lerninhalte anzubieten. Bietet der Halter keine passenden Motive, sucht sich der Hund eigene – oft zum Missfallen von Herrchen und Frauchen.