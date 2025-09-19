Teil 5: Jörg Denzin gibt Tipps So geht’s: Den Hund über Eigenmotivation führen Jörg Denzin 19.09.2025, 16:00 Uhr

i Kommunikation auf natürliche Art und Weise: Nur durch Bewegung des Oberkörpers setzt oder legt der Hund sich hin. Dabei wird kein Wort gesprochen. Der Mensch hat die ganze Aufmerksamkeit seines Hundes. Der Hund handelt aus einem inneren Antrieb und konzentriert sich voll auf seinen Menschen. Er ist hoch motiviert und will lernen. Chris Denzin

Was Hunde lernen, hängt stark davon ab, welche Motivation sie dabei verspüren. Der 87-jährige Hundeerzieher Jörg Denzin aus Niedererbach erklärt, weshalb die soziale Führungskompetenz des Halters die stärkste Antriebskraft für den Hund darstellt.

Hunde lernen ununterbrochen – 24 Stunden am Tag. Selbst im Schlaf verarbeitet ihr Gehirn das Erlebte. Deshalb ist es entscheidend, ihnen die richtigen Lerninhalte anzubieten. Bietet der Halter keine passenden Motive, sucht sich der Hund eigene – oft zum Missfallen von Herrchen und Frauchen.







