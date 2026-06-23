Leerstand in Montabaur angehen So geht es mit Sparkassen-Gebäude in Montabaur weiter Thorsten Ferdinand 23.06.2026, 19:00 Uhr

i Das Gerüst an der nördlichen Fassade der ehemaligen Sparkasse steht seit Anfang Juni. Thorsten Ferdinand

Im Herbst 2023 hat die Sparkasse Westerwald-Sieg ihre neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Hisgen-Gebäude in Montabaur bezogen. Seitdem wird der Umbau der ehemaligen Bank in der Nachbarschaft vorbereitet. Wir haben nach dem aktuellen Stand gefragt.

Die Umbauarbeiten am alten Sparkassengebäude in Montabaur gehen weiter. Seit Mitte Juni steht ein Gerüst an der nördlichen Fassade der Immobilie, das von der Zufahrt zur Tiefgarage Altstadt I aus zu sehen ist. Ein weiteres Gerüst auf einer anderen Gebäudeseite wird in diesen Tagen aufgebaut, wie Architektin Nicola Müller vom Architekturbüro Schäfer in Westerburg berichtet.







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