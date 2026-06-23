Im Herbst 2023 hat die Sparkasse Westerwald-Sieg ihre neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Hisgen-Gebäude in Montabaur bezogen. Seitdem wird der Umbau der ehemaligen Bank in der Nachbarschaft vorbereitet. Wir haben nach dem aktuellen Stand gefragt.
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Die Umbauarbeiten am alten Sparkassengebäude in Montabaur gehen weiter. Seit Mitte Juni steht ein Gerüst an der nördlichen Fassade der Immobilie, das von der Zufahrt zur Tiefgarage Altstadt I aus zu sehen ist. Ein weiteres Gerüst auf einer anderen Gebäudeseite wird in diesen Tagen aufgebaut, wie Architektin Nicola Müller vom Architekturbüro Schäfer in Westerburg berichtet.