Wäller bei „Gefragt-gejagt“ So erlebte Gordon Wittayer seinen Quiz-Auftritt im TV Markus Kratzer 14.11.2026, 08:00 Uhr

i Der Giroder Gordon Wittayer (3. von links) im Kreise seiner drei Quiz-Mitstreiter, von „Gefragt-gejagt“-Moderator Alexander Bommes (3. von rechts) und „Jäger“ Thomas Kinne (rechts). ARD/ITV Studios Germany

Es war ein Tag, den Gordon Wittayer so schnell nicht vergessen wird. Der 51-jährige Westerwälder war Kandidat in der beliebten Quizsendung „Gefragt-gejagt“. Was er dabei so alles erlebte, hat er uns erzählt.

14.500 Euro leuchtet in großen Ziffern auf der LED-Anzeigetafel am Ende der Sendung auf. Diesen Betrag haben vier Kandidaten gemeinsam bei der Quizsendung „Gefragt-gejagt“ gewonnen, die am 26. Oktober in der ARD ausgestrahlt wurde. Einer aus dem siegreichen Quartett ist Gordon Wittayer aus Girod.







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