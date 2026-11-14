Es war ein Tag, den Gordon Wittayer so schnell nicht vergessen wird. Der 51-jährige Westerwälder war Kandidat in der beliebten Quizsendung „Gefragt-gejagt“. Was er dabei so alles erlebte, hat er uns erzählt.
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14.500 Euro leuchtet in großen Ziffern auf der LED-Anzeigetafel am Ende der Sendung auf. Diesen Betrag haben vier Kandidaten gemeinsam bei der Quizsendung „Gefragt-gejagt“ gewonnen, die am 26. Oktober in der ARD ausgestrahlt wurde. Einer aus dem siegreichen Quartett ist Gordon Wittayer aus Girod.