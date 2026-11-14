Wäller bei „Gefragt-gejagt“
So erlebte Gordon Wittayer seinen Quiz-Auftritt im TV
Der Giroder Gordon Wittayer (3. von links) im Kreise seiner drei Quiz-Mitstreiter, von „Gefragt-gejagt“-Moderator Alexander Bomm
Der Giroder Gordon Wittayer (3. von links) im Kreise seiner drei Quiz-Mitstreiter, von „Gefragt-gejagt“-Moderator Alexander Bommes (3. von rechts) und „Jäger“ Thomas Kinne (rechts).
ARD/ITV Studios Germany

Es war ein Tag, den Gordon Wittayer so schnell nicht vergessen wird. Der 51-jährige Westerwälder war Kandidat in der beliebten Quizsendung „Gefragt-gejagt“. Was er dabei so alles erlebte, hat er uns erzählt.

Lesezeit 3 Minuten
14.500 Euro leuchtet in großen Ziffern auf der LED-Anzeigetafel am Ende der Sendung auf. Diesen Betrag haben vier Kandidaten gemeinsam bei der Quizsendung „Gefragt-gejagt“ gewonnen, die am 26. Oktober in der ARD ausgestrahlt wurde. Einer aus dem siegreichen Quartett ist Gordon Wittayer aus Girod.
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