Landratswahl im Westerwald So erlebt SPD-Kandidatin Tanja Machalet den Wahlabend Katrin Maue-Klaeser 17.08.2026, 18:00 Uhr

i SPD-Kreisvorsitzender Hendrik Hering stattet Tanja Machalet am Wahlabend einen Besuch ab. Katrin Maue-Klaeser

Ihre zwei wichtigsten Ziele haben die Wäller Sozialdemokraten erreicht: Ihre Landratskandidatin Tanja Machalet ist in der Stichwahl – und der AfD-Kandidat hat deutlich unter 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen.

„Steinen habe ich gewonnen.“ Schon vor 18.30 Uhr am Wahlabend sammelt Tanja Machalet, SPD-Kandidatin der Landratswahl im Westerwaldkreis, erste Ergebnisse. Und schaut natürlich besonders auf Ortsgemeinden, in den die Sozialdemokraten stark abschneiden – aber auch skeptisch auf Kommunen, in denen bei früheren Wahlen die AfD hohe Stimmenanteile holen konnte.







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