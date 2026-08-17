Ihre zwei wichtigsten Ziele haben die Wäller Sozialdemokraten erreicht: Ihre Landratskandidatin Tanja Machalet ist in der Stichwahl – und der AfD-Kandidat hat deutlich unter 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen.
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„Steinen habe ich gewonnen.“ Schon vor 18.30 Uhr am Wahlabend sammelt Tanja Machalet, SPD-Kandidatin der Landratswahl im Westerwaldkreis, erste Ergebnisse. Und schaut natürlich besonders auf Ortsgemeinden, in den die Sozialdemokraten stark abschneiden – aber auch skeptisch auf Kommunen, in denen bei früheren Wahlen die AfD hohe Stimmenanteile holen konnte.