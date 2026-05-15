Info zu Windpark „Drei Eichen“ So erlebt eine Teilnehmerin die Vielbacher Versammlung Katrin Maue-Klaeser 15.05.2026, 16:53 Uhr

i Im Wald zwischen Vielbach, Quirnbach, Leuterod und Helferskirchen wird der Windpark "Drei Eichen" mit sieben Windkraftanlagen geplant. In Vielbach fand zu dem Projekt eine Einwohnerversammlung statt, an der nur Ortsansässige teilnehmen durften. Federico Gambarini/dpa. picture alliance/dpa

Nachdem einige Interessierte keinen Zutritt erhielten, schildert eine Bürgerin unserer Zeitung ihre Eindrücke von der Einwohnerversammlung in Vielbach. Sie hat auf sie „wie eine Werbeveranstaltung“ für das Windenergieprojekt „Drei Eichen“ gewirkt.

Die Einwohnerversammlung in Vielbach zum Thema „Klimawandel, regionale Energiepotenziale“, genauer: zum Windpark „Drei Eichen“, ist auf großes Interesse gestoßen. Bei den Vielbachern, aber auch bei Einwohnern benachbarter Orte sowie bei der Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ und der Naturschutzinitiative.







Artikel teilen

Artikel teilen