Nachdem einige Interessierte keinen Zutritt erhielten, schildert eine Bürgerin unserer Zeitung ihre Eindrücke von der Einwohnerversammlung in Vielbach. Sie hat auf sie „wie eine Werbeveranstaltung“ für das Windenergieprojekt „Drei Eichen“ gewirkt.
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Die Einwohnerversammlung in Vielbach zum Thema „Klimawandel, regionale Energiepotenziale“, genauer: zum Windpark „Drei Eichen“, ist auf großes Interesse gestoßen. Bei den Vielbachern, aber auch bei Einwohnern benachbarter Orte sowie bei der Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ und der Naturschutzinitiative.