Wie entsteht die ARD-Prognose am Wahlabend eigentlich? Dazu bekam unsere Reporterin Einblicke in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur. Hier erklärte Christine Wöll vom Meinungsforschungsinstitut „infratest dimap“ das Vorgehen.
Lesezeit 3 Minuten
Am Wahlabend um 18 Uhr sitzen viele Deutsche gespannt vor dem Fernseher: die 18-Uhr Prognose gibt Aussichten auf den Ausgang der Wahl, wie dieses Mal der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Doch vielen ist dabei gar nicht klar, woher ARD und ZDF so schnell bereits ihre Infos haben.