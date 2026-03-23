Einblick in Montabaur So entstehen Wahlprognosen für das Fernsehen Lena Bongard 23.03.2026, 12:14 Uhr

i Christine Wöll ist eine der Personen, die im Auftrag der ARD für das Meinungsforschungsinstitut „infratest dimap“ am Ausgang des Wahllokals die Informationen für die Prognose am Abend einholt. Lena Bongard

Wie entsteht die ARD-Prognose am Wahlabend eigentlich? Dazu bekam unsere Reporterin Einblicke in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur. Hier erklärte Christine Wöll vom Meinungsforschungsinstitut „infratest dimap“ das Vorgehen.

Am Wahlabend um 18 Uhr sitzen viele Deutsche gespannt vor dem Fernseher: die 18-Uhr Prognose gibt Aussichten auf den Ausgang der Wahl, wie dieses Mal der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Doch vielen ist dabei gar nicht klar, woher ARD und ZDF so schnell bereits ihre Infos haben.







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