Mit dem Konzert der Gruppe „Ayom“ aus Brasilien in der evangelischen Kirche von Höhr-Grenzhausen (wir berichteten) hat die Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“, die seit 30 Jahren von der Kleinkunstbühne Mons Tabor ausgerichtet wurde, ihr Ende gefunden. Nach drei Jahrzehnten wird dieses Kulturformat, das Weltmusik der ersten Kategorie in den Westerwald gebracht hat, eingestellt. „Unsere Besucher sind 30 Jahre älter geworden und die Menschen, die die Kleinkunstbühne ausmachen, auch. Die Zeit bleibt halt nicht stehen und jetzt ist Schluss“ hatte Uli Schmidt beim Konzert in der Kannenbäckerstadt erklärt. Jetzt bleibt nur noch ein Blick zurück in Erinnerung an die populärste und traditionsreichste Weltmusikreihe in Rheinland-Pfalz. Doch wie hat das alles angefangen? Uli Schmidt erzählt, wie Kulturen aus aller Welt musikalisch den Weg in den Westerwald gefunden haben:

„Ich war 1995 für einige Tage in der Sächsischen Schweiz – an einem Abend wurde in eine schöne alte Dorfkirche nahe Sebnitz zu einem Konzert mit einer tollen jiddischen Folkgruppe eingeladen – es war ein wunderbares Konzert in anregender Atmosphäre, leider waren kaum Gäste dabei. Sofort war für mich klar: So was machen wir im Westerwald, nur internationaler und mit vollen Dorfkirchen. Die Idee ließ mich nicht mehr los. Sofort nach dem Konzert habe ich das Konzept für die mögliche künftige Reihe in heimischen Kirchen geschrieben und alle Aktiven in der Kleinkunstbühne Mons Tabor waren auch dafür. Dann habe ich beim noch jungen Kultursommer Rheinland-Pfalz in Mainz einen Förderantrag eingereicht, die Mainzer waren begeistert von der Idee. Hört sich simpel an, aber genauso war das damals, als die Weltmusik in den WW kam.“

i Ein Blick zurück: Am 30. Juli 1996 berichtete unsere Zeitung über das erste Konzert in der Reihe Musik in alten Dorfkirchen, das in der kleinen Kirche von Kirchähr stattfand. Hans-Peter Metternich

Uli Schmidt fährt fort: „Uns allen war klar, gut Ding braucht Weile – auch in der Kultur. Doch wie Mitte der Neunziger die passenden Bands vom anderen Ende der Welt in den Westerwald locken und wie die hohen Kosten dafür decken? Zumal nicht wie erhofft über die Landesgrenzen hinaus tätige Wirtschaftsunternehmen etwas beitragen wollten. Also erst einmal bescheiden anfangen mit nationalen Bands in sehr kleinen Dorfkirchen. Zum ersten Konzert wurde am 28. Juli 1996 in die altehrwürdige frühere kleine Pfarrkirche am Karlsheim in Kirchähr am Gelbach eingeladen. Die Gruppe Mamme Loschn spielte bis dahin in der Region weitgehend unbekannte jiddische Lieder.“

Schmidt erinnert sich weiter: „Als einzige Kirche, die der Reihe bis heute treu geblieben ist, war damals schon die Evangelische Erlöserkirche in Neuhäusel dabei. Weiter öffneten ihre Pforten für die Konzertreihe die Horbacher Kapelle und die katholische Kirche in Großholbach. Auch die zweite Konzertreihe 1997 wurde weitgehend von Folk-Musikanten aus deutschen Landen geprägt. Der Anfang war gemacht.“ Es wurde immer internationaler – doch der Durchbruch ließ noch auf sich warten.

i Die Gruppe Mandinka aus Afrika faszinierte im Jahr 2011 die Gäste in der evangelischen Kirche von Neuhäusel´ Kleinkunstbühne Mons Tabor

Erst bei der dritten Auflage 1998 gelang der Sprung ins Ausland: Es waren Bands aus der Bretagne, Irland, Bolivien und Israel dabei, und nur noch eine aus Deutschland. Ab der vierten Reihe kamen die Verantwortlichen der Kleinkunstbühne dem Ziel immer näher: Fünf Bands von fünf verschiedenen Kontinenten in fünf verschiedenen Kirchen. Uli Schmidt dazu: „Das gelang in den kommenden Jahren immer besser: spätestens nach zehn Jahren war Musik in alten Dorfkirchen in Rheinland-Pfalz in Sachen Weltmusik ganz vorne dabei.

Es sollte sich weiter verbessern und etwa mit der 15. Reihe gelang auch bundesweit der Durchbruch. Ein Dorfkirchen-Gastspiel im Westerwald war für viele in ihren Herkunftsländern bekannten und führenden Bands von Osteuropa über Südamerika bis nach Afrika und natürlich unseren Nachbarländern in der EU, ein Merkmal dafür, dass sie auch über ihre eigenen Landesgrenzen hinaus gefragt waren. Am Ende der 30. Jubiläumsreihe kennt in der Weltmusikszene jede und jeder die Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“.