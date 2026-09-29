Nützlich oder schädlich? So bewertet die IHK die FOC-Erweiterung in Montabaur Thorsten Ferdinand 29.09.2026, 20:00 Uhr

i Das Outletcenter in Montabaur ist der Politik und dem Handel in der benachbarten Stadt Limburg schon immer ein Dorn im Auge. Auch die laufende Erweiterung wird von dort aus bekämpft. Thorsten Ferdinand

Während sich viele Kunden über die Erweiterung des Outlets in Montabaur freuen, sieht der Einzelhandel in mehreren benachbarten Städten das Projekt kritisch. Wir haben bei der IHK angefragt, wie sie zu dem größeren FOC im Westerwald steht.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz betrachtet die laufende Erweiterung des Outlet-Centers in Montabaur als Ergebnis eines Abwägungsprozesses, in dem unterschiedliche Interessen berücksichtigt wurden. Die IHK Limburg hingegen bewertet die Vergrößerung des FOC als schädlich für den Einzelhandel in der hessischen Nachbarstadt und hat deshalb Widerspruch gegen die Baugenehmigung des Westerwaldkreises eingelegt.







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