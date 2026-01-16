Tauwetter wirkt sich aus Skilifte im Westerwald stehen am Wochenende still Michael Fenstermacher 16.01.2026, 15:00 Uhr

i Immer noch mehr Weiß als Grün zeigt am Freitagnachmittag die Webcam an der Abfahrt am Salzburger Kopf. WSV Salzburger Kopf/Screenshot

Der Jahresbeginn hat Wintersportfans im Westerwald nahezu perfekte Bedingungen beschert. Nun pausiert nach Tauwetter der Liftbetrieb auch am Wochenende. Daniel Born vom Skibezirk Westerwald will die Saison aber keinesfalls abschreiben.

Eine Woche nachdem den Ski- und Rodelfans reichlich Schnee beschert wurde, sieht es an diesem Wochenende nach einer Pause für den Wintersport in der Region aus. „In der Tat sind es doch ein wenig mehr Regentropfen und Plusgrade geworden, als am Wochenbeginn durch die Wettervorhersagen prognostiziert wurden“, sagt Daniel Born vom Skibezirk Westerwald auf Nachfrage.







