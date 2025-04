An Preisen fehlt es der Showtanzgruppe Passion aus dem Verein Karnevalsfreunde Blau-Gold Ransbach-Baumbach nicht. In diesem Jahr tritt sie unter dem Motto „Passion im Auftrag von Amor“ auf neun Turnieren auf. Mit ihren aktuellen roten Amor-Kostümen und ihrem Talent konnten sie bereits viermal den ersten Platz und zweimal den zweiten Platz in der Kategorie Damen erreichen.

i "Grinsekatze – sind wir nicht alle ein wenig verrückt?" war das Motto der Gruppe im vergangenen Jahr. Auch dafür hatten sie wieder ein auffälliges Kostüm und Make-up. Tristan Klose

In der Vergangenheit trat die Gruppe bereits unter dem Motto „Grinsekatze – sind wir nicht alle ein wenig verrückt?“, oder auch als Sirenen auf. Für jede Saison gibt es also ein neues Kostüm, ein neues aufwendiges Make-up und eine neue Choreografie. Als Nächstes tanzt die Gruppe auf ihrem eigenen Turnier am Samstag, 26. April, in der Stadthalle Ransbach-Baumbach. Dort werden sie allerdings nur als Gastgeber auftreten und nicht als Teilnehmer.

Wer ist „Passion“?

Die reine Frauengruppe besteht derzeit aus 34 Tänzerinnen, alle zwischen 16 und 30 Jahren alt. Um so eine große Truppe leiten zu können, benötigt es also mehr als nur eine Person. Deshalb bekommt die 29-jährige Cati de Sá Santos Unterstützung durch ihre jüngere Schwester Luisa sowie durch ihre Freundinnen und Teamkolleginnen Alessia De Stradis und Carina Müller. Gemeinsam sind sie das Trainerteam der Frauengruppe. Cati ist Gründerin und der kreative Kopf des Teams. Sie erstellt die Choreografien, während Trainerin Alessia für die Organisation und die Hebefiguren verantwortlich ist. Die kleine Schwester Luisa, die liebevoll von ihrer Schwester Lulu genannt wird, hilft gemeinsam mit Carina da, wo sie nur kann.

Um die Turniere so gut wie möglich meistern zu können, trainieren sie einmal in der Woche für drei Stunden. Zusätzlich wird noch einen Sonntag im Monat geprobt. Die Turniere, auf denen die Gruppe auftritt, sind jedoch alle freundschaftlich ausgerichtet, denn wie Trainerin Cati sagt, steht der Spaß an erster Stelle. Durch Turniere, bei denen es um mehr geht, würde die Freude am Tanzen irgendwann verloren gehen, erklärt ihre Schwester Luisa. Auf den Freundschaftsturnieren heißt es „Jeder wird angefeuert, und es wird nicht gelästert“, so Trainerin Cati.

i Die Trainerinnen der Showtanzgruppe Passion (von links): Carina Müller, Cati de Sá Santos, Alessia De Stradis und Luisa de Sá Santos. Sabrina Mewes

Freundschaft ist der Gruppe besonders wichtig, denn auch in der reinen Frauengruppe gebe es viele Freundschaften und keine Grüppchenbildung. Trotzdem ist es für das Trainerteam manchmal schwer, Freundschaft und die Leitung so einer großen Gruppe zu vereinbaren. Die hauptberufliche Vertriebsassistentin Cati betont, dass es wichtig sei, Kritik und Anweisungen rational und nicht emotional zu betrachten.

Das half der 29-Jährigen vermutlich dabei, die Tanzgruppe seit 2012 zu leiten. Zuvor hieß die Gruppe noch Teenies, bevor sie 2012 dann zu Passion wurde. Als die damalige Trainerin aufhörte, wollte de Sá Santos ihre Leidenschaft in dem Verein, in dem sie tanze, seit sie drei Jahre alt sei, nicht aufgeben und nahm deshalb selbst das Ruder in die Hand und taufte die neue Gruppe „Passion“ – entsprechend ihrer Leidenschaft für das Tanzen.

i Passend zu ihrem aktuellen Motto posieren die Damen in einer Herzform. Pedro de Sá Santos

Eine besondere Art von Training war es sogar, als unsere Zeitung zu Besuch bei den Damen war. Mit 15 Frauen fand an diesem Tag das zweite von unterschiedlichen Probetrainings statt. Insgesamt hat die Truppe in diesem Jahr also 30 Interessentinnen, aufnehmen können sie allerdings nur neun. Am Tag des Probetrainings war die Herausforderung für die Bewerberinnen groß. Nach einer Vorstellungsrunde wurden direkt Hebefiguren und sogar Würfe geübt, um das Können der Teilnehmerinnen zu testen.

Dass dabei nicht immer alles perfekt laufen kann, ist der Tanzgruppe bewusst. Denn auch bei ihren eingeprobten Auftritten kann mal etwas schiefgehen. Ob ein Balken an der Decke beim Heben im Weg ist, jemand seine Perücke für einen Auftritt vergessen hat oder die Bühne zu klein ist – erlebt haben die Frauen der Showtanzgruppe „Passion“ schon einiges. Was sie aber besonders gerne erleben, ist das Gewinnen in der Kategorie Publikumsliebling, denn besonders das zeigt ihnen, dass nicht nur sie, sondern auch das Publikum Spaß am Auftritt der Gruppe hat.

Turnier- und Tänzerinneninfo

Am Samstag, 26. April, veranstalten die Karnevalsfreunde Blau-Gold Ransbach-Baumbach bereits zum achten Mal ein Tanzturnier in der Stadthalle, Beginn ist um 19 Uhr.

Zu den Tänzerinnen gehören: Alessia De Stradis, Amelie Muschalle, Antonia Belting, Carina Müller, Carla Letschert, Carolin Sorg, Cati de Sá Santos, Celina Klesy, Celine Schultheis, Chiara Noll, Emelie Goetschel, Enya Noll, Hannah Letschert, Jacqueline Maciol, Jasmin Meudt, Jennifer Bargen, Jenny Bergmann, Kristine Lindstad, Laura Dietz, Leni Benner, Leonie Schultheis, Leonie Simon, Leslie Müller-Görg, Lisa Stemmer, Luisa de Sá Santos, Luna Runkel, Marie Kuch, Maya Rasbach, Melina Schönberger, Sarah Stahl, Selena Dornhof, Selin Erdogan, Svea Quetlich und Vivien Brauße.