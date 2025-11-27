Singende Berliner Jungs mischten Meudt und Umgebung auf

Da hatten die Sänger Glück, dass sie ein Berliner Starensemble für ihre Reihe „Liederkranz Berod trifft Freunde“ für einen Auftritt verpflichtet hatten, als deren Stern erst am Aufgehen war: Aber nicht nur die vier German Gents begeisterten in Meudt.
Als der Männerchor Berod unter dem Motto „Männerchöre – a cappella“ in die Meudter Gangolfushalle einlud, rechnete man nicht unbedingt mit was Besonderem. Auch dass dort die German Gents als Stargäste angekündigt waren, ließ wahrscheinlich noch nicht die Besucher in Massen zum Konzert strömen.