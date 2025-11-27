German Gents singen für Berod Singende Berliner Jungs mischten Meudt und Umgebung auf Markus Müller 27.11.2025, 13:00 Uhr

i Das Motto des Konzerts in Meudt „Liederkranz Berod trifft Freunde“ nahmen auch die jungen Profisänger der German Gents aus Berlin ernst und kamen gerne mit Wäller Sängern und Zuhörern ins Gespräch. Markus Müller

Da hatten die Sänger Glück, dass sie ein Berliner Starensemble für ihre Reihe „Liederkranz Berod trifft Freunde“ für einen Auftritt verpflichtet hatten, als deren Stern erst am Aufgehen war: Aber nicht nur die vier German Gents begeisterten in Meudt.

Als der Männerchor Berod unter dem Motto „Männerchöre – a cappella“ in die Meudter Gangolfushalle einlud, rechnete man nicht unbedingt mit was Besonderem. Auch dass dort die German Gents als Stargäste angekündigt waren, ließ wahrscheinlich noch nicht die Besucher in Massen zum Konzert strömen.







