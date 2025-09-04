Der Westerwaldkreis erhält im Zuge der Investitionsoffensive für Rheinland-Pfalz knapp 190 Millionen Euro. Von „riesige Rekord-Unterstützung“ oder Förderung von historischem Ausmaß ist die Rede. Doch was bringt die Finanzspritze tatsächlich?

Jeweils 12,5 Millionen Euro erhält der Westerwaldkreis in den Jahren 2025 und 2026 aus dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ der Landesregierung. 163,2 Millionen Euro sollen in den kommenden zwölf Jahren aus dem mit rund 28 Millionen Euro Landesmitteln aufgestockten Sondervermögen des Bundes in die Region fließen. Also knapp 190 Millionen Euro sind insgesamt das Westerwald-Ergebnis der von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) verkündeten Investitionsoffensive für Rheinland-Pfalz.

Die heimischen Landtagsabgeordneten von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sind voll des Lobes für das Paket. „Die Kommunen stehen deutschlandweit vor großen Herausforderungen, das spüren wir auch hier im Westerwald“, wird Hendrik Hering (SPD) zitiert. Mit den nun angekündigten massiven Unterstützungen „können wir vor Ort konkret in die Zukunftsfähigkeit investieren. Wir können beispielsweise Kitas oder Krankenhäuser, Kreisstraßen oder den Klimaschutz fördern und so den Alltag der Menschen im Westerwald in vielfältiger Weise verbessern.“ Dabei sei es ihm wichtig, zu betonen, „dass alle anderen Förderprogramme weiter unverändert laufen.“

„Dieses Investitionspaket bedeutet einen echten Aufbruch für uns in Rheinland-Pfalz und hier im Kreis Westerwald“, so Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne) in einer Pressemitteilung seiner Partei. „Mit den zusätzlichen Mitteln werden wir den Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren spürbar verbessern“, gibt er sich sicher.

Weniger euphorisch zeigt sich der Landrat des Westerwaldkreises und Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landkreistags, Achim Schwickert (CDU). Zwar seien beide Programme aus kommunaler Sicht zu begrüßen, doch insbesondere zum Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ äußert er sich auf Anfrage unserer Zeitung kritisch. „Es handelt sich nicht um Geld für Investitionen, sondern um Geld für die Abfederung von laufenden Kosten, die tatsächlich höher sind als die jetzt angekündigte Zuwendung“, konstatiert Schwickert.

Westerwald-Landrat Achim Schwickert sieht strukturelle Finanzprobleme

Der Ausgleich der massiv gestiegenen laufenden Kosten im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, aber auch der Kosten im ÖPNV und im Bereich der Kindertagesstätten inklusive Ganztagsförderungsgesetz müsste laut Schwickerts Ansicht normalerweise im allgemeinen Landesfinanzausgleich erfolgen. Dieser sei in den vergangenen Jahren aber weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurückgeblieben und habe die Kommunen an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit gebracht. Insofern helfe dieses zusätzliche Geld, „aber es löst die strukturellen Finanzprobleme der Kommunen nicht“. Für Schwickert sind deshalb zwei Dinge erforderlich:

Erstens: „Der allgemeine Landesfinanzausgleich wird dauerhaft an den tatsächlichen aktuellen Kosten ausgerichtet, und die Konnexität wird eingehalten statt immer wieder versucht zu umgehen.“

Zweitens: Die Kostenentwicklung in den oben genannten Bereichen müsse zunächst gestoppt werden, indem keine neuen Leistungen mehr erfunden werden, und die laufenden Kosten müssten durch Absenkung von Standards verringert werden.

Kreis hat an vielen Stellen Investitionsbedarf

Für das Sondervermögen wird, so der Westerwald-Landrat, entscheidend sein, dass das Geld ausschließlich für Investitionen und nicht zur Deckung laufender Kosten verwandt wird und an den Stellen eingesetzt wird, wo es für die Menschen die größten Effekte erzielt. „In den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Verkehrsverbindungen und den sonstigen kommunalen Einrichtungen der Daseinsfürsorge haben wir mehr als genug an Investitionsbedarf“, betont Schwickert.

Welche Projekte am Ende profitieren, entscheiden die kommunalen Gremien. Klar dürfte aber sein, dass sich die 163,2 Millionen Euro im ersten Moment nach viel anhören, sich die Summe aber deutlich relativiert, wenn man sie auf zwölf Jahre, zehn Verbandsgemeinden und 192 Ortsgemeinde verteilt.

So viel fließt in den Kreis Altenkirchen

Insgesamt 136,4 Millionen Euro zusätzlich gibt es für den Kreis Altenkirchen. Konkret fließen 2025 und 2026 jeweils 11,4 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm ins AK-Land sowie in den kommenden zwölf Jahren voraussichtlich insgesamt 113,6 Millionen Euro aus dem mit Landesmitteln aufgestockten Sondervermögen des Bundes. „Der Grundstein dafür wird mit dem kommenden Nachtragshaushalt des Landes gelegt“, so die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler in einer Pressemitteilung. me