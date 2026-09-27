Von Berlin in den Westerwald Sinah Schlemmers Designermode erobert jetzt Hachenburg Nadja Hoffmann-Heidrich 27.09.2026, 08:00 Uhr

i Designerin Sinah Schlemmer zeigt in ihrem Pop-up-Store am Alten Markt in Hachenburg Unikate aus ihren außergewöhnlichen Upcycling-Kollektionen. Die blaue Jacke, die sie hier präsentiert, hat sie aus einer Decke aus der Businessclass von United Airline entworfen und geschneidert. Sie selbst trägt eine Jacke aus alten Krawatten. Röder-Moldenhauer

In früheren Zeiten hatten Kleidungsstücke für ihre Besitzer einen viel höheren Stellenwert. Auch die Stoffqualität war zumeist besser, sagt Designerin Sinah Schlemmer. Ihre ungewöhnlichen Stoffgeschichten sind jetzt in Hachenburg zu entdecken.

Von der Berliner Fashion Week direkt ins Herzen Hachenburgs: So lässt sich knapp, aber dennoch treffend der Weg der überregional bekannten Westerwälder Designerin Sinah Schlemmer in diesem Jahr beschreiben. Denn ihre kreative Upcycling Couture, die sie kürzlich noch beim Fashion Fusion Event im Bikini Berlin präsentiert hat, ist jetzt in ihrem ersten eigenständigen Pop-up-Store auf dem Alten Markt (Hausnummer 8) in der Westerwälder Löwenstadt zu ...







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