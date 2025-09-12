Vor der Ortsgemeinde Bilkheim stehen große Aufgaben und eine Entscheidung: Am Sonntag, 21. September, steht ein Gang zur Wahlurne an, dann soll der neue Ortsbürgermeister gewählt werden. Dieser Schritt wird nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Wilhelm Krings, der 2019 zum Ortsbürgermeister gewählt wurde, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat.

Einzige Bewerberin ist Silvia Pistor, die bereits seit Juli 2025 als Erste Ortsbeigeordnete die kommunalen Amtsgeschäfte führt. Daher ist sie auch mit den Vorhaben vertraut, welche die 471 Einwohner zählende Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Wallmerod (Gemeindestatistik, Stand Ende August 2025) auf der Agenda hat. Bilkheim verfolge derzeit zwei große Projekte, teilt sie auf unsere Anfrage hin mit. Das ist zum einen die Erschließung des Gewerbegebiets „Unter dem Fußpfad“ und zum anderen der Umbau beziehungsweise die Sanierung des Bürgerhauses.

Silvia Pistor sagt: „Ich möchte gerne die begonnenen Projekte in Bilkheim gut zu Ende bringen, die finanziellen Mittel der Ortsgemeinde sinnvoll nutzen und die gute Dorfgemeinschaft weiterhin unterstützen und fördern.“ Die 45-jährige Verwaltungsfachwirtin, die bei der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises arbeitet, verheiratet ist und zwei Kinder (17 und 20 Jahre) hat, ist überzeugt: „Bilkheim ist ein toller Ort, an dem sich jeder wohlfühlen kann, wenn er sich in die Dorfgemeinschaft einbringt.“

Pistor ist seit 2019 kommunalpolitisch als Gemeinderatsmitglied in der Ortsgemeinde Bilkheim aktiv, außerdem wurde sie 2019 zur zweiten Beigeordneten von Bilkheim und im August 2020 dann zur Ersten Beigeordneten des Ortes gewählt. Außerdem ist sie seit 2024 weitere Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wallmerod. „Ich bin zwar Mitglied der CDU, kandidiere aber als Einzelbewerberin für das Amt der Ortsbürgermeisterin“, erklärt sie. In Bilkheim gibt es aktuell 391 Wahlberechtigte, rund 17 Prozent davon (66 Personen) haben Briefwahlunterlagen beantragt.