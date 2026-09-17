Neue Bestattungsformen Silke Taverna hat Asche der Mutter im Garten beigesetzt Camilla Härtewig 17.09.2026, 09:00 Uhr

i Silke Taverna hat die Asche ihrer Mutter im eigenen Garten in Ransbach-Baumbach beisetzen lassen. Das war deren letzter Wunsch. Camilla Härtewig

Silke Taverna hat die Asche ihrer Mutter im eigenen Garten beisetzen lassen. Es war der ausdrückliche Wunsch der 88-Jährigen. Das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz macht diese Form der Abschiednahme unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Noch frisch ist die Trauer von Silke Taverna. Im Frühjahr ist ihre Mutter Annerose Stockhausen, genannt Röschen, im Alter von 88 Jahren an Krebs gestorben. Die Beziehung der beiden war eng. Als das Augenlicht der Mutter immer schlechter wurde, holte Taverna sie zu sich nach Hause.







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