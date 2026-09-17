Neue Bestattungsformen
Silke Taverna hat Asche der Mutter im Garten beigesetzt
Silke Taverna hat die Asche ihrer Mutter im eigenen Garten in Ransbach-Baumbach beisetzen lassen. Das war deren letzter Wunsch.
Silke Taverna hat die Asche ihrer Mutter im eigenen Garten in Ransbach-Baumbach beisetzen lassen. Das war deren letzter Wunsch.
Camilla Härtewig

Silke Taverna hat die Asche ihrer Mutter im eigenen Garten beisetzen lassen. Es war der ausdrückliche Wunsch der 88-Jährigen. Das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz macht diese Form der Abschiednahme unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Lesezeit 3 Minuten
Noch frisch ist die Trauer von Silke Taverna. Im Frühjahr ist ihre Mutter Annerose Stockhausen, genannt Röschen, im Alter von 88 Jahren an Krebs gestorben. Die Beziehung der beiden war eng. Als das Augenlicht der Mutter immer schlechter wurde, holte Taverna sie zu sich nach Hause.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren