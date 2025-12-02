35. Ausgabe erhältlich Siershahner Kalender 2026 ist ab sofort zu kaufen Hans-Peter Metternich 02.12.2025, 12:00 Uhr

i Der Siershahner Kalender 2026 ist ab sofort für 8 Euro in der Bäckerei Nink, in den beiden Siershahner Apotheken, im Hofladen Ramroth, Schuhgeschäft Weyand, Getränke Schenkelberg sowie bei Monika Sturm (02623/6961) zu haben. Hans-Peter Metternich

Der Siershahner Kalender 2026 ist ab sofort erhältlich. Die 35. Ausgabe führt die Ortschronik mit aktuellen und historischen Einblicken fort. Auf 36 Seiten finden sich Rückblicke, Jubiläen und viele neue Informationen.

Der „Siershahner Kalender “, der in der 35. Ausgabe nicht nur ein Kalendarium darstellt, ist weit mehr als die tabellarische Aufzählung von 28, 30 oder 31 Tagen von Januar bis Dezember im Jahresablauf. Der bebilderte Kalender – und das macht diesen Almanach erst interessant – ist eine stete Fortschreibung der Chronik in Buchform mit aktuellen und historischen Begebenheiten im Ort.







