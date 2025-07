Die Anfangsphase eines Pilotprojektes im Rahmen des Amateur Musik Fonds an der Grundschule in Sierhshan verlief reibungslos. Doch der Gegenwind, der dem Projekt und den Initiatoren entgegen blies, bereitete dem einmaligen Konzept ein jähes Ende.

Ötzingen/Siershahn. Das aktive Musizieren an der Grundschule in Siershahn, das vom Bund gefördert wurde, war in Deutschland ein Projekt mit Alleinstellungsmerkmal. Die Anfangsphase eines Pilotprojektes im Rahmen des Amateur Musik Fonds (AMF-siehe Auslagerung), das im Februar dieses Jahres nach längerem Hin und Her endlich an den Start ging, verlief reibungslos und vor allem die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Doch der Gegenwind, der dem Projekt und den Initiatoren frontal entgegen blies, bereitete dem einmaligen Konzept ein jähes Ende.

Nikolaus Neuroth aus Ötzingen, Vizepräsident des Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. und Leiter des Projektes, erzählte im Gespräch mit unserer Zeitung, was hinter dieser Aktion mit großer Nachhaltigkeit steckt, welche Fördermittel geflossen sind, und warum es schließlich ein bedauerliches Ende nahm.

i Nikolaus Neuroth aus Ötzingen, Vizepräsident des Bund Deutscher Zupfmusiker und Leiter des AMF-Projektes an der GS Siershahn bedauert, dass ein einmaliges Projekt mit großer Nachhaltigkeit für die Region gestorben ist. Hans-Peter Metternich

Der Mandolinenverein Ötzingen hatte mit dem Projektleiter Nikolaus Neuroth und der Leitung der Grundschule Siershahn, Petra Stumpf, bei dem Amateur Musik Fonds einen Förderantrag gestellt, um an der Grundschule ein Angebot für aktives Musizieren für die Schüler anzubieten. „Das beinahe Unerwartete ist eingetroffen: Von über 700 eingereichten Anträgen wurden 150 Anträge bewilligt und nur eine Schule war unter den bewilligten Anträgen, die Grundschule in Siershahn. Mit der Bewilligung ging eine pekuniäre Förderung von 10.000 Euro einher“, so Neuroth.

„Die Bundestagsabgeordnete Tanja Machalet (SPD) hatte die erfreuliche Nachricht in einer Pressemeldung veröffentlicht. Das hatte zur Folge, dass der Schulträger, die Verbandsgemeinde Wirges, ungehalten reagierte, weil man erst aus der Zeitung von der Zustimmung erfahren habe. Eigentlich etwas kurz gedacht, da doch eine Förderung von 10.000 Euro eher Freude auslösen sollte“, wundert sich Nikolaus Neuroth. Wie er weiter berichtet, hatte er um einen Termin bei der Verwaltung gebeten, um den Schulträger über dieses Projekt in allen Belangen zu informieren. Der Termin wurde mit der Begründung abgelehnt, man hätte alle notwendigen Informationen schon gesammelt.

i Eltern und Großeltern waren beim Abschlusskonzert des Pilotprojektes des Amateur Musik Fonds überrascht, was die kleinen Nachwuchsmusiker zu leisten vermögen Nikolaus Neuroth

Das Projekt wurde nach den Sommerferien des vergangenen Jahres in Angriff genommen. In Elternabenden wurden die Eltern der Drittklässler über den Ablauf des Projektes unterrichtet. Die Initiative begrüßten die Eltern mit großer Zustimmung. Die Kinder konnten bei einem Instrumentenzirkel die Instrumente testen und auswählen. Mit einem Musikhaus und dem Mandolinenverein wurde die Beschaffung der Instrumente organisiert. Weitere organisatorische Belange und die Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde, die wegen Bedenken des Fördervereines und einiger Lehrer eine Steuergruppe für das Projekt forderte, die eingerichtet werden musste, um die Unterstützung und Prüfung der Tätigkeiten des Projektes zu gewährleisten, verzögerten den Beginn. Das Projekt konnte dann im Februar dieses Jahres reibungslos starten und die Kinder konnten mit ihren gewählten Instrumenten loslegen.

„Von Seiten der Steuergruppe wurden Bedenken zur Finanzierung, über nötiges Personal und über weitere organisatorische Tätigkeiten bei einer Fortführung des Projektes geäußert. Über Lösungen, die ich schon parat hatte, wollte man nicht diskutieren. Die Steuergruppe hat sich schließlich gegen die Fortführung des Projektes entschieden“, bedauert Nikolaus Neuroth, der feststellt: „Damit ist ein einmaliges Projekt mit großer Nachhaltigkeit bei uns gestorben. Einfach weil man es nicht wollte.“

„Damit ist ein einmaliges Projekt mit großer Nachhaltigkeit bei uns gestorben. Einfach weil man es nicht wollte.“

Nikolaus Neuroth

Doch Neuroth hat nicht aufgegeben und nicht locker gelassen. Mit Blick auf die Förderung des Nachwuchses der Amateurmusik konnte er die Musikvereine Siershahn und Helferskirchen und den Mandolinenverein Ötzingen davon überzeugen, wie wichtig die Gewinnung von jungem musikalischen Nachwuchs ist. Das Projekt, das Bläser und Zupfmusiker anspricht, wird nun außerschulisch bei den drei Vereinen weitergeführt. Kontaktadressen für Interessenten: zupfmusik-neuroth@rz-online.de; info@musikverein-siershahn.de.

Der Amateur Musik Fonds

Der Amateur Musik Fonds (AMF) ist ein Teil des Bundeshaushaltes zur Stärkung der Amateurmusik. Mit der Einrichtung dieses Fonds in Höhe von 5 Millionen Euro hat der Deutsche Bundestag Ende 2022 eine neue Fördermöglichkeit für Chöre, Orchester, Bands und viele weitere Akteurinnen und Akteure aus dem Bereich der Amateurmusik geschaffen. Angeregt und für Notwendig gehalten wurde der AMF bei den Abgeordneten im Bundestag durch Gespräche mit dem Präsidium vom BMCO (Bundes Musikverband Chor und Orchester). Dem BMCO gehören ca. 16 Millionen Amateurmusiker verschiedenster Musikrichtungen an. Der Fonds unterstützt die Amateurmusik in vielen Projekten, die die musizierenden Laien weiterbringen und stärken soll. Dazu zählen unter anderem neue Wege der Mitgliedergewinnung in den Chören und Orchestern, Weiterbildung der Amateurmusiker, neue Konzepte für die Erhaltung der Vereine sowie Hilfestellung der Verbände bei verschiedenen Wissenstransfers. hpm