Fotokalender 2027 erhältlich Sie zeigen Ransbach-Baumbach aus neuer Perspektive Camilla Härtewig 26.11.2026, 20:00 Uhr

i Ralf Schmidt (links) und Pascal Friedrich sind die Köpfe hinter dem Fotokalender 2027, der Ransbach-Baumbach von oben und von unten zeigt. Camilla Härtewig

Zwölf ungewöhnliche Ansichten machen den Fotokalender 2027 aus. Ralf Schmidt und Pascal Friedrich zeigen Ransbach-Baumbach aus der Luft und vom Boden. Die beiden Freunde verbinden ihre Leidenschaft für Fotografie und Fliegerei mit einem guten Zweck.

M al im winterlichen Weiß, mal eingebettet in leuchtend gelbe Rapsfelder, mal mit einem Blick auf markante Gebäude und Plätze: Ransbach-Baumbach hat viele Gesichter. Zwölf davon haben Ralf Schmidt und Pascal Friedrich für ihren neuen Fotokalender 2027 eingefangen.







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