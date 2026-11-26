Zwölf ungewöhnliche Ansichten machen den Fotokalender 2027 aus. Ralf Schmidt und Pascal Friedrich zeigen Ransbach-Baumbach aus der Luft und vom Boden. Die beiden Freunde verbinden ihre Leidenschaft für Fotografie und Fliegerei mit einem guten Zweck.
Lesezeit 2 Minuten
Mal im winterlichen Weiß, mal eingebettet in leuchtend gelbe Rapsfelder, mal mit einem Blick auf markante Gebäude und Plätze: Ransbach-Baumbach hat viele Gesichter. Zwölf davon haben Ralf Schmidt und Pascal Friedrich für ihren neuen Fotokalender 2027 eingefangen.