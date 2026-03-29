Seit 25 Jahren gibt es in Hillscheid Staukasten für unterschiedliche Fahrzeuge. Inzwischen wird das Familienunternehmen in zweiter Generation geführt. Wir haben uns vor Ort umgesehen.
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Die Firma „Staukasten4you“ in Hillscheid kann in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Firmengeschichte zurückblicken. Manch einer wird sich fragen, was hinter diesem Namen und diesem Betrieb steckt: „Staukasten4you“ ist ein Vertrieb für Staukästen, die an Fahrzeugen jedweder Art angebaut werden können.