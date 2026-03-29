Firmenjubiläum in Hillscheid
Sie sorgen seit 25 Jahren für Stauraum in Fahrzeugen
Roger (rechts) und Sven Corzelius blicken sichtlich stolz auf 25 Jahre Firmengeschichte von „Staukasten4you“ zurück.
Roger (rechts) und Sven Corzelius blicken sichtlich stolz auf 25 Jahre Firmengeschichte von „Staukasten4you“ zurück.
Hans-Peter Metternich

Seit 25 Jahren gibt es in Hillscheid Staukasten für unterschiedliche Fahrzeuge. Inzwischen wird das Familienunternehmen in zweiter Generation geführt. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Firma „Staukasten4you“ in Hillscheid kann in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Firmengeschichte zurückblicken. Manch einer wird sich fragen, was hinter diesem Namen und diesem Betrieb steckt: „Staukasten4you“ ist ein Vertrieb für Staukästen, die an Fahrzeugen jedweder Art angebaut werden können.

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