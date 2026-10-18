Stadtarchiv im Fokus
Sie bewahren die Geschichte von Ransbach-Baumbach
Manfred Steinebach (82) und Rudolf Auer (86) sind seit Jahrzehnten die Väter des Stadtarchivs Ransbach-Baumbach. Ans Aufhören de
Manfred Steinebach (82) und Rudolf Auer (86) sind seit Jahrzehnten die Väter des Stadtarchivs Ransbach-Baumbach. Ans Aufhören denken sie nicht. "Weil es Freude macht", lautet ihre schlichte Begründung.
Camilla Härtewig

Seit Jahrzehnten bewahren Manfred Steinebach und Rudolf Auer ehrenamtlich die Geschichte von Ransbach-Baumbach. Gemeinsam mit drei Helfern sammeln sie Fotos, Dokumente und Erinnerungen. Nun wollen sie die wertvolle Sammlung digitalisieren.

Lesezeit 2 Minuten
Ihr Herz schlägt für Ransbach-Baumbach, seit 1975 Stadt, gebildet aus den 1969 zusammengeschlossenen Gemeinden Ransbach und Baumbach. Rudolf Auer (86) und Manfred Steinebach (82) sind mittlerweile seit Jahrzehnten die Väter des Stadtarchivs. Ans Aufhören denken sie nicht.
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