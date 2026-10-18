Seit Jahrzehnten bewahren Manfred Steinebach und Rudolf Auer ehrenamtlich die Geschichte von Ransbach-Baumbach. Gemeinsam mit drei Helfern sammeln sie Fotos, Dokumente und Erinnerungen. Nun wollen sie die wertvolle Sammlung digitalisieren.
Lesezeit 2 Minuten
Ihr Herz schlägt für Ransbach-Baumbach, seit 1975 Stadt, gebildet aus den 1969 zusammengeschlossenen Gemeinden Ransbach und Baumbach. Rudolf Auer (86) und Manfred Steinebach (82) sind mittlerweile seit Jahrzehnten die Väter des Stadtarchivs. Ans Aufhören denken sie nicht.