Wenn der tierische Liebling verstirbt, zerbricht für viele Menschen eine Welt. Damit der Abschied in Würde geschieht, gibt es die Tierbestattung. Wir haben mit Doris Baumhauer aus Ransbach-Baumbach über den Beruf der Tierbestatterin gesprochen.
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Wenn ein Haustier verstirbt, ist für viele Menschen nichts mehr so, wie es einst war. Tiere sind für viele ein fester Anker im Alltag, Familienmitglieder, ja vielleicht auch Kinderersatz. Der Markt im Bereich der Tierbestattung ist wachsend, wie Julia Baum vom Bundesverband der Tierbestatter auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.