Tierbestatterin über Beruf
Sie bereitet würdevollen Abschied von Hund und Katze
Doris Baumhauer und ihr Mann Jürgen Baumhauer liegt der würdevolle Abschied für Haustiere am Herzen. Sie sind zugleich Seelsorge
Doris Baumhauer und ihr Mann Jürgen Baumhauer liegt der würdevolle Abschied für Haustiere am Herzen. Sie sind zugleich Seelsorger für die Besitzer, die mit ihrer Trauer fertig werden müssen.
Annika Stock

Wenn der tierische Liebling verstirbt, zerbricht für viele Menschen eine Welt. Damit der Abschied in Würde geschieht, gibt es die Tierbestattung. Wir haben mit Doris Baumhauer aus Ransbach-Baumbach über den Beruf der Tierbestatterin gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn ein Haustier verstirbt, ist für viele Menschen nichts mehr so, wie es einst war. Tiere sind für viele ein fester Anker im Alltag, Familienmitglieder, ja vielleicht auch Kinderersatz. Der Markt im Bereich der Tierbestattung ist wachsend, wie Julia Baum vom Bundesverband der Tierbestatter auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.
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