„Tag des Wassers“
Sicheres Trinkwasser für die Menschen im Raum Mörsbach
Der stellvertretende technische Werksleiter Torsten Löhr zeigt anhand von Modellen, wie die Wasserrohre früher und heute aussehe
Der stellvertretende technische Werksleiter Torsten Löhr zeigt anhand von Modellen, wie die Wasserrohre früher und heute aussehen.
Gaby Wertebach

Zunehmende Trockenperioden und steigender Wasserbedarf sind vielerorts im Land eine Herausforderung für die Wasserwerke. Beim „Tag des Wassers“ am neuen Hochbehälter in Mörsbach ging es daher um vorsorgliche Investitionen. Aber nicht nur. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Samstagmorgen wurde in einer kleinen Feierstunde am neuen Hochbehälter Mörsbach, der seit Ende März in Betrieb ist, das 50-jährige Bestehen des Wasserwerks der Verbandsgemeinde Hachenburg gewürdigt, wie auch der Anschluss an den Wasserverbund des Nachbarkreises.

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