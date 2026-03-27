Die Polizeidirektion Montabaur hat die Kriminalstatistik in Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis für das Jahr 2025 veröffentlicht. Gerade die Sexualdelikte und die sogenannten „Schockanrufe“ sind auffällig.

Die Polizeidirektion Montabaur hat ihre Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt – und das Gesamtbild ist auf den ersten Blick beruhigend. Aber: Die Polizei warnt vor „Schockanrufen“, die Sexualdelikte steigen auch.

Mit 13.386 registrierten Straftaten bleibt die Zahl nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.