Kriminalstatistik Westerwald
Sexualdelikte steigen, Rauschgiftdelikte sinken
Die Polizeidirektion Montabaur warnt vor steigenden Sexualdelikten und sogenannten "Schockanrufen".
Die Polizeidirektion Montabaur warnt vor steigenden Sexualdelikten und sogenannten "Schockanrufen".
Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Die Polizeidirektion Montabaur hat die Kriminalstatistik in Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis für das Jahr 2025 veröffentlicht. Gerade die Sexualdelikte und die sogenannten „Schockanrufe“ sind auffällig.

Lesezeit 2 Minuten
Die Polizeidirektion Montabaur hat ihre Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt – und das Gesamtbild ist auf den ersten Blick beruhigend. Aber: Die Polizei warnt vor „Schockanrufen“, die Sexualdelikte steigen auch.Mit 13.386 registrierten Straftaten bleibt die Zahl nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

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