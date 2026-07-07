Schlechte Haushaltslage Setzt Montabaur auch bei Immobilien den Rotstift an? Thorsten Ferdinand 07.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Pfarrheim in Horressen gehört seit Anfang des Jahres des Stadt Montabaur. Nun wird darüber diskutiert, ob sich die Kommune derartige Immobilien überhaupt noch leisten kann. Thorsten Ferdinand

Welche Folgen hat der Sparzwang der Stadt Montabaur für die Einwohner der Kommune? Diese Frage stellen sich unter anderem die Horresser, denn der Kauf des dortigen Pfarrheims wurde im Rat erneut kontrovers diskutiert.

Die Stadt Montabaur muss in den kommenden Jahren sparen. Aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen fehlen der Kommune zweistellige Millionenbeträge im Etat. Der kürzlich beschlossene Haushaltplan für das Jahr 2026 weist einen Fehlbetrag von 22,7 Millionen Euro aus.







Artikel teilen

Artikel teilen