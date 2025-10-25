Rückzug des Amtsinhabers Sessenhausen wählt im November neuen Ortsbürgermeister 25.10.2025, 08:00 Uhr

i Helmut Lamp (FWG) ist von seinem Amt als Ortsbürgermeister von Sessenhausen aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Am Sonntag, 30. November, wird in dem Ort in der Verbandsgemeinde Selters ein neuer Ortschef gewählt. Archiv Katrin Maue-Klaeser

Der Erste Beigeordnete führt in Sessenhausen seit der Amtsniederlegung von Ortsbürgermeister Helmut Lamp die Geschäfte – und er ist einziger Kandidat für die Wahl des neuen Ortschefs. Läutet der Urnengang eine Zeit besserer Zusammenarbeit ein?

Die stimmberechtigten Bürger von Sessenhausen werden am Sonntag, 30. November, an die Urne gebeten, um einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Einziger Kandidat ist laut Wahlamt der derzeitige Erste Beigeordnete Christian Windolph (FWG), der momentan das Amt auch kommissarisch ausübt: Mit Wirkung zum 15.







