Team von Ehrenamtlichen lädt bereits seit 20 Jahren zum Mittagstisch ein. Gäste genießen in froher Atmosphäre ein frisch gekochtes und selbst bezahltes Essen. Mal nicht alleine am Tisch sitzen, alte Bekannte wiedersehen und mit neuen Leuten sprechen.
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Mit 15 Gästen und drei Helferinnen hat das monatliche Seniorentreffen „Auf Rädern zum Essen“ im Pfarrheim in Kölbingen im April 2006 begonnen. Mittlerweile kommen rund 60 Gäste. Das ehrenamtliche Projekt der katholischen Kirchenpfarrei Liebfrauen Westerburg feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.