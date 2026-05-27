Zusammen in Kölbingen tafeln Seniorentreff „Auf Rädern zum Essen“ ist beliebt Mariam Nasiripour 27.05.2026, 10:00 Uhr

i Ursula Rudersdorf ist Springerin und bringt den Gästen, die nicht mobil sind, das Essen an den Tisch. Mariam Nasiripour

Team von Ehrenamtlichen lädt bereits seit 20 Jahren zum Mittagstisch ein. Gäste genießen in froher Atmosphäre ein frisch gekochtes und selbst bezahltes Essen. Mal nicht alleine am Tisch sitzen, alte Bekannte wiedersehen und mit neuen Leuten sprechen.

Mit 15 Gästen und drei Helferinnen hat das monatliche Seniorentreffen „Auf Rädern zum Essen“ im Pfarrheim in Kölbingen im April 2006 begonnen. Mittlerweile kommen rund 60 Gäste. Das ehrenamtliche Projekt der katholischen Kirchenpfarrei Liebfrauen Westerburg feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.







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