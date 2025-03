Der „Kultursommer Rheinland-Pfalz“, ein Förderprogramm von Kulturprojekten aller Kunstsparten, stellt alljährlich sein Programm unter ein bestimmtes Motto. In diesem Jahr lautet das Leitwort „Forever Young“. Diesen Gedanken hat der Kunstverein Montabaur aufgegriffen, zum Thema seiner nächsten Ausstellung gemacht und dafür auch ganz junge Menschen mit Seniorinnen und Senioren zusammengebracht, um gemeinsam zu malen. Bei einer ersten Malaktion im Seniorenheim Hospitalfonds in Montabaur, bei der Heimbewohner mit Kindern des Kindergartens Don Bosco gemeinsam malten, sind bereits sehenswerte „Kunstwerke“ entstanden. Eine zweite Malstunde wird folgen. Maria Zühlke vom Kunstverein Montabaur erzählte im Gespräch mit unserer Zeitung, warum sich der Verein diesem Thema gewidmet hat.

„Die Vorstellung, ewig jung zu bleiben oder gar ewig zu leben, war schon immer ein Traum der Menschheit. Seit durch die moderne Medizin und Forschung dieser Wunsch immer realistischer zu werden scheint, eröffnen sich zu diesem Thema viele Fragen. Angefangen bei den Produkten und Methoden, mit denen das erreicht werden soll, bis hin zu gesellschaftlichen und ethischen Fragen wie Generationenkonflikt, Rentenproblematik und psychosozialen Folgen“, sagt Maria Zühlke, die fortfährt: „Die Mitglieder unseres Kunstvereins haben sich von unterschiedlichen Standpunkten mit diesem Thema beschäftigt und in Kunstwerke verschiedenster Stilrichtungen und Techniken umgesetzt. Dabei kam die Idee auf, sowohl die ältere Generation als auch die Jüngsten am kreativen Prozess zu beteiligen“, so Maria Zühlke.

i Die 84-jährgige Thea Homann war mit Begeisterung bei der Sache. Sie hat sich als Montabäurerin als Objekt das Montabaurer Schloss ausgesucht. Ein Wahrzeichen, das sie ihr Leben lang begleitet hat. Stolz zeigt sie das Ergebnis ihrer Malkunst. Hans-Peter Metternich

An zwei Terminen entstehen im Seniorenheim des Hospitalfonds Montabaur in gemeinsamem Schaffen von Kindern der Kindertagesstätte Don Bosco und einiger Heimbewohner jeweils ein Panoramabild der markanten Gebäude der Stadt Montabaur.

Die WZ, die bei der ersten Malaktion den „Künstlern“ über die Schulter geschaut hat, konnte feststellen, dass diese Aktion allen, ob alt und jung, großen Spaß gemacht hat. Die 84-jährige Thea Homann zum Beispiel war mit Begeisterung bei der Sache. Sie hat sich als Montabaurerin natürlich als Objekt das Montabaurer Schloss ausgesucht. Ein Wahrzeichen, das sie ihr Leben lang begleitet hat. Stolz zeigt sie das Ergebnis ihrer Malkunst.

i Litizia und Charlotte, beide fünf Jahre alt, sind stolz auf die farbenfrohen Bilder, die sie geschaffen haben. Hans-Peter Metternich

Litizia und Charlotte, beide fünf Jahre alt, sind nicht minder stolz auf die farbenfrohen Bilder, die sie geschaffen haben. Die Idee des Kunstvereins Montabaur, das Motto des Kultursommers „Forever young“ in dieser charmanten Form umzusetzen, hat ohne Zweifel Früchte getragen.

Die Ergebnisse des „generationsübergreifenden Kunstunterrichtes“ bleiben aber nicht im Verborgenen. Die Bilder werden im Rahmen der Ausstellung des Kunstvereins Montabaur im Natur-, Kunst- und Kulturzentrum des B-05 Vereins im Stadtwald bei Horressen in der Zeit vom 13. April bis zum 9. Juni, jeweils an den Samstagen von 14 bis 18 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr zu sehen sein. Die Vernissage der Ausstellung ist am 13. April um 15 Uhr.