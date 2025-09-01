Jeder kann Opfer eines Trickbetrugs werden. Doch wenn man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt, kann man das Risiko deutlich minimieren. Nun fand eine Infoveranstaltung im Hachenburger Kino Cinexx mit Fachleuten statt.

Fast täglich werden Fälle von Trickbetrug – wie Enkeltrick, Schockanruf, Love Scamming oder falsche Polizisten – bekannt. Auch wenn es grundsätzlich jeden treffen kann, sind es vielfach ältere Menschen, auf die es die Täter besonders abgesehen haben. Warum das so ist und wie man sich davor schützen kann, Opfer zu werden, war jetzt Inhalt eines erstmaligen Informations- und Präventionstages, zu dem die Seniorenbüros der Landkreise Altenkirchen und Westerwald in Kooperation mit der zuständigen Fachstelle beim Polizeipräsidium Koblenz ins Hachenburger Kino Cinexx eingeladen hatten.

„Jeder kann Opfer von Trickbetrug werden. Man muss sich dafür nicht schämen.“

Agnes Brück (Seniorenbüro Kreis Altenkirchen) und Bianca Westphal (Seniorenleitstelle des Westerwaldkreises)

Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, zeigte sich an der stattlichen Besucherzahl. Die Gäste nutzen das breite Beratungsangebot, das ihnen zahlreiche Aussteller wie etwa der Weiße Ring, die Caritas, Seniorensicherheitsberater oder auch die Notfallseelsorge Westerwald boten. Dass die Bereitschaft von Opfern, über das Erlebte zu sprechen, oftmals nicht sehr ausgeprägt ist, darauf wiesen Agnes Brück vom Seniorenbüro des Kreises Altenkirchen und Bianca Westphal von der Seniorenleitstelle des Westerwaldkreises in ihrer Begrüßung hin. Denn häufig schämten sich die Menschen dafür, auf die Tricks der Verbrecher hereingefallen zu sein, und hielten sich für dumm. „Aber man ist nicht dumm, wenn man betrogen wird. Scham ist hier fehl am Platze“, machte auch die Kriminologin und Präventionssachbearbeiterin des Polizeipräsidiums Koblenz Carolin Blum deutlich. Angehörige und Freunde ermahnte sie, die Opfer daher nicht mit Vorwürfen zu konfrontieren, sondern Betroffenen echte Hilfe anzubieten.

i Experten der Polizei informierten Interessierte rund um das Thema Trickbetrug und wie man sich davor schützen kann. Röder-Moldenhauer

Den Tätern, die zumeist der Organisierten Kriminalität zuzuordnen seien, gelinge es durch eine perfide Ansprache an die innersten Gefühle und ein Spiel mit der Angst ihrer Opfer immer wieder, Beute zu machen. Die Betrüger müssten Geld und andere Wertsachen noch nicht einmal stehlen, sondern die Betrogenen rückten diese Dinge aufgrund von massiver Manipulation freiwillig raus. „Das logische Denken der Betroffenen wird in dem Moment ausgehebelt, weil die Verbrecher mit ihren Tricks die Menschlichkeit berühren“, erklärte Carolin Blum. Senioren seien deshalb häufiger von solchen Fällen betroffen, weil bei ihnen Hilfsbereitschaft, Fürsorge, der Glaube an das Gute, aber auch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit – etwa wenn ein vermeintlicher Polizist anrufe – besonders ausgeprägt seien. „Wir wollen Sie vor diesen Maschen schützen“, betonte die Kriminologin im Namen aller Veranstalter.

„Durch Manipulation des Denkens und Handelns sind die Opfer von Trickbetrug wie Marionetten am Arm des Täters.“

Carolin Blum, Kriminologin und Präventionssachbearbeiterin beim Polizeipräsidium Koblenz

Der Schutz beginne damit, dass man hohe Geldbeträge oder andere wertvolle Dinge auf keinen Fall zu Hause lagern sollte, so die Fachfrau weiter. Sollte man auf einen Trickbetrüger hereinfallen und wolle dafür viel Bargeld auf der Bank abheben, bestehe immer noch die Chance, dass ein Bankmitarbeiter stutzig werde und einschreite. Liege das Geld zu Hause, händige man es einfach aus – ohne eine potenzielle Kontrollinstanz.

i Das Interesse der Besucher am Beratungsangebot der teilnehmenden Aussteller beim Informations- und Präventionstag war groß. Inzwischen kennt fast jeder jemanden, der schon einmal Opfer eines Trickbetrugs wurde oder zumindest von Trickbetrügern angerufen wurde. Röder-Moldenhauer

Wichtig sei zudem, sich Rat und Hilfe zu holen, so Blum weiter. Eine bedeutsame Institution dabei sind die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater in den Kommunen, von denen die Kriminologin selbst einige ausgebildet hat. Zwei von ihnen sind Franz-Engelbert Wirges (Altenkirchen) und Manfred von Schönfeldt (Hachenburg): „Wir möchten vermeiden, dass fremde Leute Ihnen ihr Geld abnehmen“, wandten sie sich direkt an die Besucher des Präventionstages. Auch Wirges und von Schönfeldt hoben die Notwendigkeit des Austauschs über das Thema hervor. Die Seniorensicherheitsberater können über die jeweiligen Kreisverwaltungen für Vorträge gebucht werden.

Ergänzend zu Beratungen und Vortrag wurde während des Informationstages die Krimikomödie „Thelma – Rache war nie süßer“ gezeigt, in dem eine rüstige Seniorin einen Telefonbetrüger jagt. Auch wenn es sich dabei um einen Spielfilm und keine Dokumentation handelt, könne man doch einige Dinge daraus für seinen Alltag kopieren, zum Beispiel Mut, Wehrhaftigkeit, Humor und Zusammenhalt, warb Carolin Blum für die Vorführung.

Expertin rät: Codewort und Löschung des Telefonbucheintrags können schützen

Mit ein paar Tricks kann man das Risiko, Opfer von Betrügern zu werden, minimieren. So rät die Kriminologin Carolin Blum dazu, innerhalb der Familie ein Codewort zu vereinbaren, das im Falle eines verdächtigen Anrufs abgefragt werden kann, um auf Nummer sicherzugehen, dass es sich bei dem Anrufer wirklich um einen engen Angehörigen handelt. Ferner empfiehlt die Expertin, Anrufbeantworter und Mobilboxen zu nutzen. Wer nichts zu verbergen habe, hinterlasse eine Nachricht. Unbekannte Nummern sollte man nicht zurückrufen. Älteren Menschen, die vielfach noch einen Eintrag im Telefonbuch haben, legt Blum ans Herz, diesen Eintrag zügig löschen zu lassen. „Mit drei- oder vierstelligen Nummern und einem etwas älter klingenden Vornamen im Telefonbuch sind Sie für die Täter ein Sechser im Lotto, weil diese Nummern immer als erstes angerufen werden.“﻿ Wenn ein Fremder anruft, sollte man nachfragen, woher er die Nummer hat. nh