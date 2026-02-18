Training der „Alltagsmuskeln“ Senioren halten sich im Fit-Up Sportcenter in Montabaur fit Mariam Nasiripour 18.02.2026, 14:15 Uhr

i Die Teilnehmer des Rehasport-Kurses mit ihrer Trainerin. Marc-Remo von Lucadou

Marc-Remo von Lucadou vom Fit-Up Sportcenter Montabaur gibt Tipps, wie ein Einstieg in das Training gelingen kann. Dabei geht es nicht um Höchstleistung. Das Ziel ist, die Alltagsfähigkeit zu erhalten.

Wer regelmäßig ins Fitnessstudio geht, wird festgestellt haben, dass auch viele ältere Menschen dort regelmäßig Sport treiben. Über das Phänomen haben wir mit Marc-Remo von Lucadou vom Fit-Up Sportcenter in Montabaur gesprochen. „Tatsächlich ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass immer mehr Seniorinnen und Senioren Fitnessstudios und gesundheitsorientierte Bewegungsangebote nutzen“, bestätigt er.







