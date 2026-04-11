Pro erneuerbare Energien SEN-Naturschützer verteidigen den Windpark Bellingen Angela Baumeier 11.04.2026, 11:00 Uhr

i Der geplante Windindustriepark Bellingen, der sich derzeit im Genehmigungsverfahren befindet, spaltet die Gemüter. Der Verein "Schutz einheimischer Natur" (SEN) Rothenbach sieht die Notwendigkeit, erneuerbare Energien zu nutzen. Pia Bayer/dpa. picture alliance/dpa

Der Verein Schutz einheimischer Natur (SEN) widerspricht der Kritik der Naturschutzinitiative (NI) an dem geplanten „Windindustriepark Bellingen“ und sieht die erneuerbaren Energien als wichtig für den Erhalt einer lebenswerten Welt an.

Dass in den Gemarkungen Bellingen, Rotenhain und Langenhahn Windräder errichtet werden sollen, löst eine Diskussion aus. Die Futura Immobilien- und Projektierungs AG & Co. KG hat im September 2024 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord die Errichtung und den Betrieb von neun Windrädern beantragt.







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