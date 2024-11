Selters. Bei einem Ideenwettbewerb zur barrierefreien Anbindung der Rheinstraße in Selters an den neu gestalteten John-Peter-Altgeld-Platz legte Ania Duszynski den kreativsten Entwurf vor. Den stellte die Koblenzer Architeturstudentin nun vor dem Stadtrat in Selters vor.