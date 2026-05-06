Linda Wrobels Traum wird wahr Selters bekommt bald das Familiencafé „Family and me“ Lena Bongard 06.05.2026, 08:00 Uhr

i Noch ist es eine Baustelle - aber schon bald soll hier ein Ort des Zusammenkommens entstehen. Lena Bongard

Linda Wrobel möchte in Selters Frauen fördern und einen bunten Begegnungs- und Wohlfühlort schaffen. Ihr Familiencafé „Family and me“ soll im Juni eröffnet werden. Darin gibt es viel Platz für Kinder zum Spielen, aber auch für Projekte.

Ein Safe Space für Frauen und Kinder – das ist die Vision von Linda Wrobel, die in Selters bald ihr Familiencafé „Family and me“ eröffnet. In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Kneipe soll nun ein Begegnungs- und Wohlfühlort für Familien und Frauen entstehen.







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