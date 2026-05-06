Linda Wrobel möchte in Selters Frauen fördern und einen bunten Begegnungs- und Wohlfühlort schaffen. Ihr Familiencafé „Family and me“ soll im Juni eröffnet werden. Darin gibt es viel Platz für Kinder zum Spielen, aber auch für Projekte.
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Ein Safe Space für Frauen und Kinder – das ist die Vision von Linda Wrobel, die in Selters bald ihr Familiencafé „Family and me“ eröffnet. In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Kneipe soll nun ein Begegnungs- und Wohlfühlort für Familien und Frauen entstehen.