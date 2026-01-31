„Café International“ in Wirges
Seit zehn Jahren Motor für Integration
Die Eröffnungsfeier im „Café International“ am 18. Februar 2016.
Café International

Seit zehn Jahren dient das „Café International“ als Brücke zwischen den Kulturen und leistet wertvolle Integrationsarbeit. Wie wurde aus einer Idee eine lebendige Gemeinschaft, die viele Schicksale geprägt hat?

Lesezeit 2 Minuten
Am 5. März wird im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges der zehnte Geburtstag des „Café International“ gefeiert. Diese ehrenamtliche Einrichtung kümmert sich seit zehn Jahren um ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, und lädt – heute an jedem ersten Donnerstag im Monat – zu gemeinsamen Treffen bei Kaffee und Kuchen, Spielen und Gesprächen ein.

