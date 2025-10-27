Unfallkommission entscheidet Seit Monaten defekt: Was wird aus Ampel in Westerburg? 27.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Ampel an der Ecke Jahnstraße/Hergenrother Straße/Wilhelmstraße ist seit Monaten außer Betrieb. Thorsten Ferdinand

Gelbe Markierungen auf der Straße und verhüllte Lichtsignalanlagen: Seit dem Frühjahr wirkt die Ecke Jahnstraße/Hergenrother Straße/Wilhelmstraße wie eine Baustelle. Ob die defekte Ampel ersetzt oder entfernt wird, entscheidet die Unfallkommission.

Wie geht es mit der defekten Fußgängerampel an der L294 in Westerburg weiter? Diese Frage stellen sich viele Verkehrsteilnehmer aus der Region. Seit die Lichtsignalanlage im Frühjahr ausgefallen ist, wartet man in der Stadt vergeblich auf eine Reparatur.







Artikel teilen

Artikel teilen