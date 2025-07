Was wären Gottesdienste und feierliche kirchliche Veranstaltungen ohne Musik? Den Organisten fällt dabei eine wichtige Aufgabe bei der Gestaltung der Gottesdienste und bei der Verkündigung des Lobes Gottes in Musik zu. Man sieht sie oft nicht, aber man hört sie als Virtuosen an der Orgel.

Einer dieser Virtuosen ist Bernd Höwer aus Oberahr. Er pflegt seit einem halben Jahrhundert das Orgelspiel in „seiner“ Kirche St. Ägidius in Berod. Er feiert so zu sagen „Goldene Hochzeit mit der Königin der Instrumente“. Im Grunde genommen war sein ganzes Leben von Musik und Gesang geprägt, obwohl er immer das Musizieren als Nebenberuf und Hobby ansah.

Mit dem Akkordeonspiel begonnen

Bernd Höwer trat am 1. September 1975 mit gerade einmal 17 Jahren auf Initiative des damaligen Pfarrers in Berod, Josef Quirmbach, die Organistenstelle an. Dabei war es ihm stets ein Anliegen, gemeinsam mit der Gemeinde das geistliche Liedgut zu erneuern und aufrecht zu erhalten. Besonders die Zeit der Corona Pandemie nutzte er, um zahlreiche, bis dahin unbekannte Lieder im Gottesdienst vorzustellen. Er konnte überzeugen und mittlerweile gehören viele davon zum gern gesungenen Repertoire der Kirchenbesucher. Doch wie hat die Liaison zwischen Bernd Höwer und der Königin der Instrumente angefangen?

„Als Kind habe ich Akkordeon gespielt – mehr auswendig als mit Noten. Bei einer Karnevalsveranstaltung des Sportvereins wurde ich dann an eine Heimorgel gesetzt und habe stundenlang das Publikum mit Stimmungs- und Karnevalsliedern unterhalten, nur aus meiner „Erfahrung“ mit dem Akkordeonspielen.“ Ähnlich sei es gewesen, so Höwer, als er als Jugendlicher anfing, die Frühgottesdienste in Oberahr und Niederahr auf den Kirchenorgeln zu begleiten. Bassnoten habe er noch nicht lesen können, die Harmonien von den beiden Oberstimmen in den Orgelsätzen abgeleitet.

Mit dem Mofa zum Arbeitsplatz

„Eines Tages stand Pfarrer Quirmbach in unserer Ladentür und wollte mich als Organist in Berod verpflichten – meine Eltern führten die Bäckerei und das Lebensmittelgeschäft in der Dorfmitte von Oberahr“, erzählt Bernd Höwer, der am ersten September 1975 einen Vertrag als Organist an St. Ägidius erhielt, im Gespräch mit unserer Zeitung. Seinen „Arbeitsort“ an der Orgel hat er zunächst (bei Wind und Wetter) mit dem Mofa erreicht.

„Im Dezember des gleichen Jahres habe ich meine jetzige Ehefrau Carola kennengelernt, als sie mich am Heiligabend mit ihrer Freundin Anneli fragte, ob sie bei der Christmette das „Stille Nacht“ zweistimmig singen dürften. Natürlich habe ich zugestimmt, und als ich die beiden bei der ersten Probe hörte, dachte ich, da stehen zwei Engel neben mir, ich war total überwältigt. Ein „Engel“ hat es bis heute an meiner Seite ausgehalten“, schmunzelt Bernd Höwer, der sich noch anderen musikalischen Aktivitäten verschrieben hat.

i Der Jubiläumschor St. Ägidius Berod im Jahr 2010. Bernd Höwer hat den Chor 1985 gegründet. Hans-Peter Metternich

Parallel zu seiner Organistentätigkeit begann eine weitere „Musikerkarriere“ mit der Tanzband „The Shuffles“. Über zehn Jahre lang tourten Carola und er durch die Lande, vor allem in Westerwaldgemeinden. Unzählige Auftritte bei Trauungen in zahlreichen Kirchen und weltlichen Veranstaltungen verschiedenster Art bestritten sie außerdem als Gesangsduo.

„Den richtigen Umgang mit dem Klavier und der Orgel hat mir die Kirchenmusikdirektorin Irmgard Sode beigebracht. Die Ausbildung mündete in einer Organistenprüfung Stufe III, in einer Vorsänger (Cantores)-Ausbildung sowie in einer Chorleiterprüfung des Bistums Limburg. Übrigens, Irmgard Sode hat mich auch als Sänger für den Westerwaldchor Wirges rekrutiert, der Jahrzehnte lang unter ihrer Leitung stand“, erzählt Bernd Höwer.

i Die Kinder von Bernd Höwer, Daniela und Sebastian, haben die Liebe zur Musik schon früh von ihren Eltern geerbt (das Foto stammt aus dem Jahr 2009). Sebastian ist inzwischen unter anderem als Komponist in der ev. Kantorei Idstein tätig. Hans-Peter Metternich

Das klerikale Orgelspiel sowie den Dienst als Kantor (Vorsänger) hat Bernd Höwer nicht nur in „seiner“ Kirche in St. Ägidius in Berod gepflegt, sondern auch in Wallmerod (zunächst als Vertreter, später als Nachfolger seines Sohnes Sebastian), Molsberg, Oberahr und Niederahr. Immer dann, wenn ein Organist gebraucht wurde. Dieser Tätigkeit ist er mit Leidenschaft nun 50 Jahre nachgekommen. Doch die Musik spielte im Leben von Bernd Höwer, der ursprünglich als Grund- und Hauptschullehrer mit den Fächern Grundschulpädagogik und Musik ausgebildet wurde, danach aber 35 Jahre in der EDV-Branche seine Brötchen verdiente, nur eine Rolle als Nebenberuf und Hobby.

Neben seiner Tätigkeit als Organist darf seine Leidenschaft für das Chorwesen nicht vergessen werden. 30 Jahre lang (1985 bis 2015) leitete er mit viel Herzblut den Kirchenchor St. Ägidius Berod, sowie gleichzeitig einige weltliche Chöre, wie den Männergesangverein Oberahr. Mit seiner Frau Carola hat er mit ihr stimmlich und als Chorleiter die Chorszene unserer Region nachhaltig bereichert. Heute ist Bernd Höwer noch als Sänger im Westerwaldchor Wirges und im Männergesangverein „Harmonie“ Oberahr aktiv.