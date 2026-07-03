Sommer genießen im Westerwald Seit 1999 ist die lockere Atmosphäre in Jöckel’s Hütte Kult Nadja Hoffmann-Heidrich 03.07.2026, 12:15 Uhr

i Aida Lukovic und Klaus Jöckel sind die Macher hinter Jöckel's Alpenröder Hütte auf 513 Meter Höhe über NN. Seit 1999 lockt das beliebte Ausflugslokal Gäste aus nah und fern an. Die Betreiber servieren hier unter anderem kalte und heiße Getränke, Kuchen und selbst gemachte Spezialitäten wie Erbseneintopf und Nudelsalat. Röder-Moldenhauer

Es gibt im Westerwald viele schöne Orte zum Einkehren, wo man den Sommer genießen kann. Einer davon ist Jöckel’s Hütte in Alpenrod, die bei jungen und älteren Gästen seit fast drei Jahrzehnten gleichermaßen beliebt ist.

Mit 513 Metern über NN ist Jöckel’s Hütte auf dem Gräbersberg in Alpenrod nicht nur eines der am höchsten gelegenen Ausflugslokale in der Region, sondern auch längst Kult. Denn es ist eben nicht nur die günstige Lage direkt am Westerwaldsteig und anderen Wander- und Radwegen, die den Reiz des Ortes ausmacht.







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