See im Bad Marienberger Basaltpark verliert Wasser

In einer der beliebtesten Touristenattraktionen in Bad Marienberg gibt es ein Problem: Der See im Basaltpark verliert Wasser. Die Stadt sucht jetzt nach Lösungen.

Ein außerplanmäßiges, dafür aber äußerst öffentlichkeitswirksames wie dringendes Thema beschäftigt den Bad Marienberger Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 11. März: Der See im Basaltpark verliert Wasser.

Wie aus der Beschlussvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt hervorgeht, meldete am 29. Januar ein Bürger, dass der Wasserpegel in dem bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebten See sinke. Ein Schaden am Überlauf konnte nicht festgestellt werden. So machten sich Mitarbeiter des Bauhofs auf die Suche nach dem Auslaufpunkt aus dem ehemaligen Steinbruchgelände. Dabei konnte zunächst nachvollzogen werden, dass die Entwässerung unterhalb des Edeka-Marktes in einem Waldstück ausläuft. Ein Farbversuch hat diesen Verlauf bestätigt.

Problem liegt in der Böschung des alten Steinbruchs

Zur weiteren Ursachenforschung wurde eine Spezialfirma beauftragt, den Auslauf am Basaltpark zu untersuchen. Dies hatte zum Ergebnis, dass unterhalb des Bauhofgeländes die Verrohrung in ein gemauertes Gewölbe übergeht. Ein Zugang zu diesem Gewölbe wurde auf dem früheren Bahnhofsgelände ausfindig gemacht. Bei einem Begang wurde festgestellt, dass sich Wasser entlang der Verrohrung bis zum Übergang ins Gewölbe drückt und dann dort austritt. Somit, so heißt es weiter in der Beschlussvorlage, liege kein Schaden an der Verrohrung vor, sondern es bestehe ein Problem an der Böschung im alten Steinbruch.

Um Abhilfe zu schaffen, wurde zunächst damit begonnen, den Wasserpegel bis zum Eintritt der Verrohrung in den Felsen und noch etwas darunter abzusenken. Anschließend, so die Empfehlung an den Stadtrat, müsse durch Baggerarbeiten im Böschungsraum lagernder Abraum beseitigt und ein kleines Plateau errichtet werden. Am Fuße dieses Plateaus sollte danach ein Betonquerriegel hergestellt und die Böschung rund um den Auslauf mit einer wasserundurchlässigen Tonschicht auf Zementbasis abgedichtet werden.

Idee: Die VG an den Kosten beteiligen

Abschließend, so die Empfehlung, müsse die Verrohrung des Überlaufs wiederhergestellt werden, um den See auf sein vorheriges Niveau einstauen zu können. „Es bietet sich jetzt die Möglichkeit im Rahmen der Arbeiten, sollte denn hierzu ein Beschluss gefasst werden, eine Wasserleitung mit zu verlegen, um zukünftig eine Entnahmestelle für Löschwasser am See herzurichten“, lautet ein Vorschlag aus der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Für die mehrtägigen Arbeiten sind Kosten in Höhe von knapp 26.000 Euro veranschlagt. Der Stadtrat muss nun entscheiden, ob der entsprechende Auftrag an eine Fachfirma vergeben werden soll, die diesen mit Unterstützung des Bauhofs ausführt. Dafür müsste das Gremium auch die notwendige außerplanmäßige Ausgabe veranlassen. Darüber hinaus stimmt der Rat darüber ab, ob die Stadt in dieser Angelegenheit mit der Verbandsgemeinde Kontakt aufnehmen soll, um aufgrund der überregionalen Bedeutung des Basaltparks eine Kostenbeteiligung zu erwirken und um sich über potenzielle weitere Fördermöglichkeiten zu informieren.

Der Stadtrat tagt am Dienstag, 11. März, um 18.15 Uhr in der Stadthalle.