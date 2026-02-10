Betrieb an Sohn übergeben Sechsfache Mutter Elsabe Giese hat Firma Kapp geprägt Nadja Hoffmann-Heidrich 10.02.2026, 18:00 Uhr

i Fast 30 Jahre lang hat die sechsfache Mutter Elsabe Giese die Firma Kapp in Gehlert geprägt. Nun hat ihr Sohn Konstantin die Unternehmensleitung übernommen. Röder-Moldenhauer

Wie schafft man es als sechsfache Mutter und Inhaberin eines Handwerksbetriebs, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Elsabe Giese von der Firma Kapp aus Gehlert hat es dank guter Organisation und eines starken Zusammenhalts geschafft.

. Fast 30 Jahre lang war Elsabe Giese das Gesicht der Firma Kapp Rolladen- und Fensterbau in Gehlert. 1997 hatte sie das Handwerksunternehmen von ihrem Vater Horst Kapp übernommen. Damit war sie aber nicht nur für die Leitung des Betriebs mit mehr als 30 Mitarbeitern zuständig, sondern hat zusammen mit ihrem Mann Gunnar auch noch die Familie mit sechs Kindern gemanagt.







