Wirgeser in U-Haft Sechs Monate nach Flucht in Unterhosen festgenommen Katrin Maue-Klaeser 05.02.2026, 15:30 Uhr

i Unterstützt durch Spezialkräfte hat die Kripo Montabaur in Wirges am Freitag einen 39-Jährigen festgenommen, der seit einem halben Jahr gesucht wurde. Im Juli 2025 war er in Unterhosen der Polizei entkommen, nachdem er in Wirges eine Frau geschlagen hatte (Symbolfoto). Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Im Juli 2025 löste der heute 39-Jährige eine Großfahndung aus. Während die Polizei zu Land und aus der Luft nach ihm suchte, entkam der Mann damals spärlich bekleidet. Wie die Kripo mitteilt, wurde er mittlerweile wegen mehrerer Straftaten gesucht.

Nach dem aufsehenerregenden Großeinsatz von Kriminalpolizei und Spezialeinsatzkommando, bei dem am vorigen Freitag (30. Januar 2026) in Wirges ein Mann festgenommen worden ist, bestätigt die Montabaurer Kripo, dass es sich um den Mann handelte, der im Juli vergangenen Jahres bereits für eine Großfahndung in der Stadt gesorgt hatte.







