Raum Westerburg/Hachenburg Sechs Hausarztsitze sind derzeit nicht vergeben Nadja Hoffmann-Heidrich 17.01.2026, 09:00 Uhr

i Einen Nachfolger für ihre Praxen zu finden, ist für ältere Hausärzte in ländlichen Regionen gar nicht so einfach. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ordnet die Situation ein. Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa

Vor wenigen Tagen hat Ronald Braun die Hausarztpraxis von Johannes Mai in Hachenburg übernommen. Mai selbst möchte noch fünf Jahre als jetzt angestellter Mediziner in der Praxis weiterarbeiten. Doch nicht für alle Praxen findet sich ein Nachfolger.

Die Ressource Arzt wird insbesondere im ländlichen Raum immer knapper. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz auf Nachfrage unserer Zeitung erneut bestätigt. Die Gründe für den Ärztemangel seien vielfältig. „Die Bedarfsplanung, die Budgetierung, die Bürokratie, der Fachkräftemangel, fehlende Medizinstudienplätze und der Generationenwechsel spielen dabei eine Rolle“, heißt es.







