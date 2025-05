Wahlen standen beim Generalkapitel der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach an. Generaloberin wird künftig Schwester Michele Dvorak (USA) sein. Generalvikarin für die nächsten sechs Jahre ist Schwester Sabitha Kalathil (Indien).

Das Dernbacher Kloster hat ein paar Wochen der Wahlen erlebt. Nach der Bildung einer neuen Bundesregierung ist nun auch der neue Papst gewählt. Gleichzeitig blickten im Kloster Schwestern aus aller Welt mit Spannung und Zuversicht auf die Wahl der neuen Generalleitung. Die Generalleitung, die alle sechs Jahre gewählt wird, hat ihren Sitz in Dernbach und besteht derzeit aus Sr. Judith Diltz, Generaloberin (USA), Sr. Betty Vazheparambil, Generalvikarin (Indien), Sr. Jacqueline Injete, Generalrätin (Kenia) und Sr. Sabitha Kalathil, Generalrätin (Indien).

Das 26. Generalkapitel der Armen Dienstmägde Jesu Christi – ADJC – (Poor Handmaids of Jesus Christ – PHJC) wurde am 30. April feierlich eröffnet und vereinte 39 Delegierte aus aller Welt in einem tiefgreifenden Prozess der Reflexion, Unterscheidung und Zukunftsgestaltung. Das Generalkapitel bezeichnet eine offizielle Versammlung der Mitglieder eines Ordens und ist das höchste Entscheidungsgremium.

i Weihbischof Thomas Löhr zelebrierte in der Klosterkirche in Dernbach am Dienstag den feierlichen Gottesdienst zum Abschluss des Generalkapitels der Dernbacher Schwestern. Hans-Peter Metternich

Das Kapitel in Dernbach hatte die Kongregation zu einer tiefen spirituellen und gemeinschaftlichen Transformation eingeladen, verwurzelt in der Weisheit der Heiligen Schrift und den gelebten Erfahrungen der Schwestern in neun Ländern. In ihrer Eröffnungsansprache betonte Generaloberin Schwester Judith Diltz die symbolische Kraft des Brotbackens als Metapher für Transformation. Vom Samenkorn zur nährenden Speise repräsentiert Brot die Phasen des Wachstums, des Ringens und der Erneuerung, die die Reise der ADJC von ihrer Gründung 1851 in Dernbach bis zu ihrer heutigen globalen Präsenz widerspiegeln. „Unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind eine Schöpfung – eine Kongregation“, erinnerte sie.

Im Zuge des jüngsten Kapitels, das unter dem Leitwort „Verwandlung: Ein Leib in Christus“ stand, wurde die neue Leitung gewählt. Generaloberin wird künftig Schwester Michele Dvorak (USA) sein. Generalvikarin für die nächsten sechs Jahre ist Schwester Sabitha Kalathil (Indien), als Rätinnen fungieren Schwester Nkechi Iwuoha (Nigeria/USA) und Schwester Rita Thykootam (Indien).

i Schwestern aus Indien beim sogenannten Aarati-Ritual mit Blumenkränzen vor dem Altar. Hans-Peter Metternich

Am Dienstag fand das Generalkapitel mit einem feierlichen Gottesdienst, den Weihbischof Thomas Löhr und Father Tom aus den USA zelebrierten, in der Klosterkirche von Dernbach seinen Abschluss. Beim Einzug der Schwestern in das Gotteshaus waren die Schuhe der Heiligen Ordensgründerin mit dabei.

Schuhe, die der Bischof eine Einladung nannte, auf den Spuren von Katharina Kasper weiter zu wandeln. Weihbischof Thomas Löhr dankte dem Kapitel für „eine harte Arbeit, die die Schwestern aus Gottes Geist geleistet haben“, wie er es formulierte. Es war eine fröhliche zweisprachige Eucharistiefeier mit Gebet, Musik, Tanz und Gesang mit jubilierenden Halleluja-Rufen, die mit Beifall noch bekräftigt wurden.

i Beim Einzug der Schwestern in das Gotteshaus waren die Schuhe der Heiligen Ordensgründerin mit dabei. Schuhe, die der Bischof ein Zeichen nannte, auf den Spuren von Katharina Kasper weiter zu wandeln. Hans-Peter Metternich

Die offizielle Übergabe der Leitung des Generalates der Armen Dienstmägde Jesu Christi, das für sechs Jahre gewählt ist, findet am 2. August im Kloster des Ordens in Dernbach statt.