Der neue Standort der Deutschen Kinderhospiz-Dienste in der Innenstadt Hachenburgs, Graf-Heinrich-Straße 1, wird von der Summerfield Kids Foundation unterstützt. Von hier aus werden künftig bis zu 240 schwerstkranke Kinder und Jugendliche im Westerwald begleitet, die möglicherweise nie erwachsen werden. „Wir freuen uns sehr, dass die ersten Hospizbegleiter uns nun voller Tatkraft unterstützen und Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen begleiten können“, sagt Saskia Leischmidt, die Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Hachenburg.

Im Westerwald noch Nachholbedarf

Der Westerwald sei wie viele andere Regionen in Deutschland von einer bedarfsgerechten Versorgung weit entfernt. „An unserem neuen Standort in Hachenburg nehmen wir Schritt für Schritt Fahrt auf für Familien, die in ihrem herausfordernden Alltag Hilfe benötigen – sei es für ihr erkranktes Kind, die Geschwisterkinder oder einfach, um etwas Zeit für sich zu haben“, betont sie. Die 32-Jährige ist seit gut drei Monaten im Team im Westerwald und hat mit Doro Meurer die Einheiten des ersten Ehrenamtskurses organisiert und geleitet. Sie ist examinierte Krankenschwester und bringt langjährige Erfahrung in der häuslichen Kinderintensivpflege mit.

Die Deutschen Kinderhospiz-Dienste unterstützen Familien, die ein lebensbedrohlich erkranktes Kind pflegen und in ihrem schwierigen Alltag Hilfe benötigen. Ziel ist es, die Familien bis 2035 bedarfsgerecht zu betreuen.