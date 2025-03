Kolosse durchfahren Westerwald Schwerlasttransporte nutzen aktuell vermehrt die B54 01.03.2025, 18:00 Uhr

i Riesige Schwerlasttransporte sind auf der Bundesstraße 54 von und nach Limburg unterwegs. Dabei durchfahren sie auch den Westerwaldkreis. Sebastian Göbel

Auf der Strecke von und nach Limburg gibt es seit Monaten Park- und Halteverbote. Sie sollen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen, wenn Riesenfahrzeuge unterwegs sind.

Was sind das eigentlich für Schwerlasttransporte, die „oft täglich, nun schon über Monate andauernd, in beide Richtungen der B54 (von und nach Richtung Limburg) unterwegs sind“? Mit dieser Frage hat sich Siegfried Gros an uns gewandt und unsere Zeitung gebeten, das doch einmal zu erkunden.

