Bei Nentershausen auf A3 Schwerer Unfall mit Kleinlaster verursacht langen Stau Klaus-Dieter Häring 01.04.2026, 13:45 Uhr

i Auf der Leitplanke kam der Fahrer dieses Kleinlasters zum Stillstand. Klaus-Dieter Häring

Totalschaden und Trümmerfeld bei Nentershausen: Ein Gemüse-Laster rutschte auf Seite auf der A3 und zerstörte dabei sogar eine Notrufsäule. Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Autofahrer brauchten am Mittag viel Geduld.

Um 11.30 Uhr war für den Fahrer eines Kleinlasters die Fahrt auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt zu Ende. Einen Kilometer vor der Abfahrt Diez, auf Höhe Nentershausen, befuhr der Fahrer mit seinem Sprinter die Autobahn, um Gemüse zu liefern. Er geriet nun nach ersten Angaben mit seinem Fahrzeug über die Fahrspurabsperrung, rutschte mehrere Meter auf der Seite, kam dann wieder auf eine weitere, daneben liegende Fahrspurabsicherung und kam ...







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